Байден воодушевил инвесторов

Инаугурация 46-го президента США, Джо Байдена, была воспринята инвесторами более чем позитивно. Перед новым главой крупнейшей мировой экономики стоят глобальные проблемы: от преодоления пандемии до ревизии наследства, оставленного ему Дональдом Трампом (о чем, кстати, он уже заявил). Но, по-видимому, участники рынков полагают, что скатываться экономике США просто больше некуда, а обещания Байдена звучат обнадеживающе.

На этом фоне торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закончились рекордным ростом основных котировок. Более того: их повышение стало беспецедентным с 1985 года, когда 40-й президент США Рональд Рейган приступал ко второму сроку исполнения своих обязанностей, пишет MarketWatch. Так, индекс Dow Jones вырос на 0,88%, до 31 201,83 пункта. S&P 500 вырос на 1,46%, до 3 854,21 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq — на 2,04%, до 13 466,15 пункта.

Не повлияла на общее позитивное настроение рынка даже новость о том, что во вторник, 19 января 2020 года, количество смертей от коронавируса в США превысило 400 тыс. человек.

Между тем, Байден, не успев еще толком обосноваться в Белом доме, уже подписал 17 исполнительных указов, актов и директив. В их числе — о возвращении во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение по климату. Он также предложил план по вливанию еще 1,9 трлн долларов в экономику — его принятие пройдет, вероятно, без сучка, без задоринки, поскольку Демократическая партия теперь контролирует Белый дом и обе палаты Конгресса.

На американских фондовых площадках инвесторы воодушевились инаугурацией Байдена, и стали покупать в надежде на перемены, хотя раньше покупали в надежде на консерватизм и стабильность, признает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его мнению, их привлекла активная позиция Байдена, который сразу же после прихода в Белый дом начал отменять указы предыдущего лидера. Рынок нефти тоже встретил нового американского президента с оптимизмом.

При этом, обращает внимание эксперт, российский рынок только первые пять минут сегодняшнего торгового утра был солидарен с американским, но далее пошли продажи. Инвесторов можно понять: политика Трампа, хотя и была протекционистской, но была более нейтральной к России, а Байдена, как антагонист Трампа, скорее всего, с первых же дней усилит противостояние двух государств. Вероятно, инвесторы опасаются новых антироссийских санкций, связанных в их представлениях с политикой нового американского президента в том числе, а также с внутренними событиями.

Если Парижскому соглашению уделено внимание в первый же день президентства, то можно предположить, что политика Байдена будет иметь, в том числе, экологическую направленность, отмечает Алексей Антонов. А это означает более медленный экономический рост в США и в развивающихся странах-торговых партнерах. Экологическая повестка позволяет набрать голоса избирателей и в России, и в США, но эти избиратели не подозревают, что бремя защиты окружающей среды будет возложено на их семейный бюджет в том числе.

Как указывает, в свою очередь, независимый финансовый консультант Роман Романюк, приход в США к власти Байдена будет, вероятнее всего, означать более последовательную и предсказуемую политику США на мировой арене, что, в свою очередь, позитивно повлияет на фондовый рынок в целом. Эксперт также признает, что Байден — большой сторонник «зеленой» энергетики, поэтому хорошей идеей будут инвестиции в компании, которые занимаются возобновляемыми источниками энергии, например, производителей и поставщиков комплектующих для солнечных батарей.

Во-вторых, продолжает Роман Романюк, начало массовой вакцинации людей в ЕС и США должно привести к более быстрому восстановлению крупнейших экономик мира, что так же должно поспособствовать росту всего фондового рынка. Хотя здесь, конечно же, многое будет зависеть от эффективности массовой вакцинации.

В-третьих, тренд на электромобили уже задан, а, как известно, основной элемент там — это электрические батареи. Поэтому хорошей инвестиционной идеей могут стать компании производители батарей и компании, которые поставляют к ним сырье и расходные материалы. С ростом мирового парка электромобилей в обозримом будущем, вероятно, будет сильно возрастать спрос на утилизацию отработавших батарей, что, в свою очередь, приведет к росту акций компаний, которые ей занимаются.

И в дальнейшем на российский фондовый рынок в совокупности будет влиять полный ряд этих факторов, уверен Роман Романюк. Но в целом ожидания тоже положительные, потому что вместе с возвращением к нормальной жизни и полноценному авиасообщению, вероятнее всего, продолжится рост цен на нефть, потому что, несмотря на тренд с электромобилями и «зеленой» энергетикой им определенно понадобится еще не один год, чтобы значительно заместить в этом плане нефть.

С ростом цен на нефть, вероятно, можно будет ожидать небольшое укрепления рубля, но здесь многое будет зависеть от санкционной политики США по отношению к России. В любом случае, заключает эксперт, глобальная диверсификация активов по странам и секторам позволит инвесторам значительно снизить потенциальные риски и поучаствовать во всех трендах 2021 года.