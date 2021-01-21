Байден ввел карантин для прибывающих в США

Президент США Джо Байден заявил, что от въезжающих в США потребуется не только отрицательный тест на коронавирус, но и прохождение карантина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американское телевидение.

«В свете новых штаммов вируса, о которых мы узнаем, мы вводим новые меры в отношении тех, кто прилетает в Соединенные Штаты из других стран. В дополнение к ношению маски каждый, кто летит в США из другой страны, должен сдать тест (на коронавирус) перед посадкой в самолет и полетом и должен пройти карантин по прибытии в Америку», – сказал Байден.

Ранее Байден обещал вакцинировать от коронавируса 100 млн человек за первые 100 дней пребывания у власти и заставить американцев носить защитные маски.