Чистые помыслы

En+ Group намерена стать ведущим российским предприятием в области металлургии и производства электроэнергии по сокращению объемов выброса парниковых газов в атмосферу. Уже к 2030-му году группа намерена модифицировать свои мощности таким образом, чтобы выбросы СО2 были ниже на 35% относительно показателей 2018-го года. А к 2050-му En+ и вовсе планирует достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов наряду с крупнейшими западными компаниями.

Для этого внутри компании была создана специальная рабочая группа, которой предстоит управлять соответствующим комплексом мер по всей производственной цепочке группы компаний – начиная с энергетического сегмента, представленного ЕвроСибЭнерго, и заканчивая РУСАЛом – одним из крупнейших мировых производителей алюминия. Этой группе в ближайшие месяцы предстоит разработать детальный план по достижению цели нулевого энергобаланса, которые, как ожидается, по целевым показателям металлургического сегмента к августу этого года будут проверены и одобрены инициативой Science Based Targets.

«Эти амбициозные цели по сохранению климата и созданию детального плана их достижения — еще более убедительное подтверждение нашей твердой решимости развивать мировую алюминиевую отрасль в парадигме низкоуглеродной экономики, – заявил исполнительный председатель Совета директоров En+ Group Лорд Баркер. – Мы обеспечим эту трансформацию с помощью непрерывных научных инноваций и программ модернизации. Для этого потребуются масштабные инвестиции в оптимизацию производственного процесса, в реализацию инициатив по сокращению выбросов при дальнейшей переработке».

Уже известно, что один из главных проектов по достижению нулевого баланса – внедрение технологии инертного анода в процессе выплавки алюминия. В разговоре с «Экспертом» директор института ЭкоТех НИТУ «МИСиС» Андрей Травянов отметил, что хотя сама технология не является новой, в целом в металлургической промышленности ее действительно можно назвать передовой. «Для этого нужны инвестиции на реконструкцию печей, работающих на углеродном аноде, и в целом такая работа предстоит не только нашим предприятиям, но и во всем остальном мире – раньше внедрение этой технологии было экономически нецелесообразно», – сказал ученый.

При этом Андрей Травянов заметил, что металлургический сегмент En+ уже сейчас можно назвать одним из экологических лидеров в отрасли, поскольку для своих производственных процессов компания использует возобновляемую энергию с гидроэлектростанций. Другие компании пока вынуждены получать ее преимущественно от сжигания угля. В отрасли это хорошо понимают, так что остальные российские предприятия тоже стремятся повышать экологичность своих производств, которая в будущем станет одним из ключевых показателей конкурентоспособности производства.

В целом в России пока не так много примеров участия крупных компаний в этой повестке, но они постепенно появляются и обсуждают с чиновниками различные меры, способные упростить бизнесу фазовый переход к нулевому балансу выбросов. Примечательно, что En+ Group встала на этот путь еще десятилетие назад – основы в фундамент экологической повестки компании заложил ее основатель Олег Дерипаска. При нем компании стали одними из первых в России публиковать отчет об устойчивом развитии, а тема модернизации предприятий и сокращения углеродного следа стала одной из приоритетных.

При этом у российской металлургии в целом, без привязки к отдельным компаниям, есть ресурсы для дальнейшего снижения объема выбросов СО2 – в частности, сейчас идет новая волна дискуссии и перспективных проектов по использованию водорода в черной металлургии.

«Такие технологии тоже есть, но предпосылок на замены классических агрегатов раньше не было. Но сейчас мы живем в эпоху совершенно иной экологической повестки, которая продвигается не только обществом, но и межгосударственными договоренностями вроде Парижских соглашений, – говорит Андрей Травянов. – И в этом направлении движется не только Россия: переходить на водородные технологии в металлургии планирует и один из крупнейших немецких концернов ThyssenKrupp».

Тот же ЕВРАЗ еще в 2018-м году запустил на своем комбинате самую чистую доменную печь в Европе – этот комплекс оборудован системой аспирации, которая с помощью почти 5,9 тыс фильтров очищает отходящие при выплавке чугуна газы. Благодаря этой печи эффективность очистки выбросов выросла в 2,5 раза, а всего на техническое переоснащение производства компания направила около 400 млн долларов.

Другие компании тоже активно внедряют «зеленые» технологии, и дело тут не только в высоком спросе на «зеленую» сталь: производства, активно внедряющие новейшие экологические стандарты интереснее и с точки зрения инвесторов. Поэтому «Северсталь» одной из первых в России приняла участие в программе Worldsteel «Step Up», чья основная цель – поиск решений по усовершенствованию всей цепочки производства для максимального снижения выбросов СО2. Только в 2019-м году затраты «Северстали» на природоохранную деятельность выросли на 10% – до 3,8 млрд рублей.

В разговоре с «Экспертом» старший аналитик инвесткомпании «Атон» Андрей Лобазов отметил, что само по себе формирование экологической повестки у крупных компаний для России пока не так развито, как на Западе. Но учитывая, что эти компании участвуют в мировых производственных цепочках, им приходится активно в ней участвовать, чтобы не потерять конкурентное преимущество.

«В России практически нет ESG фондов (принцип ответственного развития в отношении окружающей среды, общества и корпоративного управления), но на Западе такая практика очень распространена и набирает обороты. При этом в России инвесторы понимают, что если такие фонды существуют и активно развиваются в США и Европе, то постепенно экологическая повестка будет становиться все более важной и будет в значительной мере влиять на принимаемые инвестиционные решения», – говорит Андрей Лобазов.

Аналитик отмечает, что вопрос влияния на экологию в России играет далеко не последнюю роль в процессе присоединения крупнейших компаний к ESG-повестке, но при этом, с помощью проектов, направленных на экологию, они стремятся повысить свою инвестиционную привлекательность и рыночную капитализацию. Поэтому многие компании уже организовали в своей структуре специальные подразделения, которые работают по ESG-направлению.