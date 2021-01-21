Джек Ма вышел из тени

На улице акционеров Alibaba долгожданный праздник. После почти трехмесячного падения акции компании наконец пошли вверх. Бумаги Alibaba отреагировали на появление ее основателя и владельца Джека Ма в видеообращении после почти длительного отсутствия. Тем не менее, вопросов больше чем ответов: во время почти минутного выступления Ма ни слова не сказал о главном — «наезде» властей на его империю осенью прошлого года.

Напомним, неприятности Джека Ма начались после чересчур смелого и даже дерзкого, по всеобщему мнению, выступления на финансовой конференции в Шанхае, на которой присутствовали высокопоставленные чиновники. Джек крайне нелестно отозвался о властях, чем вызвал гнев, по слухам, самого Председателя КНР Си Цзиньпина. Говорят, что именно товарищ Си лично приказал не только отменить рекордное IPO Ant, которое должно было пройти через считанные дни, но и начать серьезные проверки империи Ма. Сам вледелец Alibaba и Ant после заседания в начале ноября, на котором он давал объяснения для финансовых регуляторов, ни разу не показывался на публике и исчез из соцсетей. Естественно, поползли слухи не только об его опале, но и даже об аресте. Расследования против Alibaba и Ant, обвиняемых в монополизме, тем временем, развивались по восходящей, а их акции двигались в противоположном направлении — их цена снижалась.

И вот Джек Ма наконец показался на публике, пусть и в модном сейчас видеоформате. Его появление вызвало дружный вздох облегчения инвесторов и акционеров Alibaba. Понять их несложно, потому что видеоролик с менее чем минутным выступлением Ма перед группой сельских учителей привел к резкому росту стоимости акций Alibaba Group Holding Ltd. и повышению ее капитализации на 58 млрд долларов.

Видеообращение Джека Ма быстро распространилось по соцсетям

Несмотря на появление Джека Ма, в прошлом, кстати, преподавателя английского языка, на людях, многое в его судьбе остается по-прежнему неясным. Сейчас известно лишь то, что, к счастью, худший сценарий развития событий, заключающийся в тюремном заключении или национализации его компаний, не осуществился. И, скорее всего, не осуществится, по крайней мере, в ближайшем будущем, потому что трудно предположить, что появление Ма в соцсетях и опубликование его выступления в прессе не было согласовано на самом высоком уровне.

Миллиардер говорил в основном о сужении огромного разрыва в доходах в Поднебесной и возрождении китайской деревни — двух главных задачах, которые ставит КПК. Это выступление как небо от земли отличается от октябрьского, когда он жестко критиковал власти и коммунистов.

Конечно, мало кто в Китае надеялся на то, что перемена тональности поможет Джеку Ма убедить Пекин отменить новую политику на ужесточение регулирования IT-гигантов, включая Ant и Alibaba. Тем не менее, рынки слегка успокоились. На них сейчас царит убеждение, что империи Ма не угрожает немедленная опасность.

«Неприятности Alibaba еще не закончились, — считает старший аналитик Shanghai PD Fortune Asset Management Чзан Фушень,— но, по крайней мере, сейчас ясно, что нынешняя атнимонопольная атака властей не направлена лично на Джека Ма».

Разговоры о местонахождении Ма недавно усилились, когда он пропустил запись телепрограммы, которую сам же и создал. Опасения имели под собой основания, потому что власти, случалось, прежде уже тихо задерживали миллиардеров, которые критиковали компартию.

Митчелл Грин из фонда Lead Edge Capital, владеющего акциями Alibaba, считает, что Ма сейчас сконцентрируется на благотворительности, которой он начал увлекаться несколько лет назад. Грин продолжает надеяться на лучшее для Alibaba и Ant, потому что эти компании играют очень важную в экономике Китая и многое значат для китайского народа.