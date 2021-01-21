Как сделать фото на документы, не выходя из дома?

Есть два способа решить вопрос с фотографиями:

обратиться в фотоателье;

воспользоваться приложением или программой.

Первый метод — самый популярный. Тем не менее, у него есть ряд недостатков. Во-первых, многие фотографы ставят непростительно высокую цену за такого рода услуги, а во-вторых, не всегда удобно вписать посещение фотостудии в свой график.

Программа фото на документы — это очень практично. Скачиваем приложение на свое устройство, нажимаем пару кнопок — и готово!

Как найти программу для фото?

Почти в каждом приложении такого рода есть возможность выбрать формат (в большинстве случаев он подбирается в зависимости от типа документа), откорректировать цвета и удалить лишние детали на фоне.

Тем не менее, фото, которое вы редактируете, должно соответствовать ряду требований. Среди них:

нейтральный фон;

вы сфотографированы в анфас;

на фото вы без очков, пирсинга, украшений, с минимальным макияжем;

вы не улыбаетесь (да, тут все серьезно);

хорошее качество (стандартной фронтальной камеры смартфона будет вполне достаточно).

Теперь, когда вы знаете, что нужно получить, читайте об одной из самых удобных программ для создания фото на документы.

Photo-document.ru

Фото на документы Профи — это многофункциональная, но при этом простая в использовании программа. Впрочем, как и другие программы для создания фото на документы. Тогда почему же из тысячи предложений вы должны выбрать именно ее?

Готовый макет

Профи не просто помогает отредактировать фото под формат документа. Она сразу же создает полноценный макет, который достаточно распечатать.

Удобная разметка

Благодаря удобным инструментам для обработки разметка фотографии в Профи — процесс очень легкий. Пару кликов — и вы получаете готовый результат.

Все форматы

Пожалуй, одно из определяющих достоинств Профи. Некоторые программы для создания фото на документы содержат неполный набор шаблонов. Иными словами, вы можете просто не иметь возможности сделать в них фотографию нужного формата.

Но команда создателей Профи собрала все форматы, используемые в оформлении документации на данный момент.

Замена одежды и фона

Если вы нашли всего лишь одну-единственную фотографию, соответствующую всем вышеописанным требованиям, но форма одежды на ней совершенно неподходящая, то ничего страшного. Прямо в программе можно выбрать любую одежду, начиная c обычного делового костюма и заканчивая униформой.

Фото на документы Профи — это простой и быстрый способ получить готовый макет фотографии, не выходя из дома.