Киев распорядился не выпускать Медведчука на территорию России

Государственной авиационной службе Украины приказано не выпускать воздушные суда с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком на территорию России.

Об этом заявил его коллега по партии, депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. По его словам, Госавиаслужба получила команду «перекрыть» небо для самолётов, которые использует Медведчук для перелётов в РФ, передаёт РИА Новости.

Причины такого решения пока не сообщаются.

Накануне в МИД «самостийной» заявили, что решение РФ передать Медведчуку группу украинцев, которые удерживались в ДНР и ЛНР, грубо нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов.

Напомним, полномочные представители ДНР и ЛНР в контактной группе заявили, что республики при посредничестве Медведчука передадут на Украину в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» уже многократно участвовал в переговорах об обмене пленными между Украиной и Донбассом. В свою очередь руководитель СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук к процессу обмена привлечён не был, а в РФ ездил исключительно по собственной инициативе.

