Кремль сообщил, что контакты Путина и Байдена пока не планируются

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в данный момент времени вопрос переговоров межу президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока не обсуждается, передает ТАСС.

«Нет, пока таких обсуждений не ведется. Вы знаете, что международное общение очное существенно сейчас заморожено в связи с эпидемиологической ситуацией», - ответил чиновник на соответствующий вопрос журналистов. Он уточнил, что также не планируется в настоящее время отдельных контактов, поскольку для этого должны «созреть какие-то предпосылки, перед тем, как мы сможем говорить о каких-то перспективах потенциальной встречи».

«Пока никакой ни подготовки, ни конкретно такой вопрос не стоит на повестке дня», - подтвердил Песков.

20 января Джо Байден стал 46 президентом США, принеся присягу на семейной Библии. Перед этим присягу приняла вице-президент Камала Харрис. Между двумя присягами у Капитолия выступила Дженнифер Лопес. Новый президент назвал этот день «днем демократии» и «днем надежды». Он обратился к американскому народу с призывом «начать все заново, прислушаться друг к другу и объединиться.

