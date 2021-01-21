Курс доллара: рубль немного отступил

Торги четверга российская валюта открылась на отметках 73,27 за доллар и 88,90 за евро. Однако к 17:00 мск рубль отступил против американской валюты до отметки 73,73 рубля, а против европейской – до 89,65.

Сам доллар при этом укрепился незначительно: за тот же период индекс DXY с 90,4 пункта вырос до 90,43.

«Ралли на глобальных фондовых площадках продолжается, – описывает ситуацию аналитик БКС Михаил Зельцер. – Вступление в законные права Джо Байдена воодушевило инвесторов на прорыв основных уровней сопротивления по американским индексам акций. Фактор технической перекупленности инструментов пока не пугает инвесторов».

При этом эксперт отметил, что интерес глобальных игроков к риску подогревается фискальной программой и отложенным характером ужесточения налогового законодательства.

Также Зельцер обратил внимание на тот факт, что сегодня нефтяные котировки замедлили подъём. Так, «чёрное золото» марки Brent немного отступила вниз от уровня 56 долл. за баррель.

Сложившаяся картина говорит о том, что рубль всё еще может вернуться к росту, пока интерес к рисковым активам будет сохраняться.

«В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 73,00-74,00 в паре с долларом и на уровне 88,50-90,50 в паре с евро», – прогнозирует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов

