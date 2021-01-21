Курс доллара: рублю предрекли мощный обвал

В среду российская валюта продолжила укрепляться в обеих парах благодаря внешнему позитиву и дорожающей нефти.

Открывшись утром на отметках 73,68 за доллар и 89,27 за евро, к закрытию основной сессии на Московской бирже рубль сумел солидно прибавить к основным резервным мировым валютам. По данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,42 руб., подешевев за сутки на 46 коп. В это же время евро торговался по 88,88 руб. (-46 коп.).

Таким образом, нацвалюта выросла в обеих парах на фоне внешнего позитива. Напомним, накануне Джо Байден официально вступил в должность 46-го президента США.

В этой связи глобальные игроки ждут новые шаги по стимулированию американской экономики. В частности, речь идёт об очередных прямых выплатах всем гражданам США, а также об увеличении доплат к пособиям по безработице и продлении этой программы на более длительный срок, чем это было запланировано ранее.

Как отметил Дмитрий Бабин из БКС «Мир инвестиций», в среду рубль с самого открытия устремился вверх, реагируя на позитивный внешний фон. При этом эксперт напомнил, что в начале вчерашнего дня глобальные площадки демонстрировали восходящий импульс, после чего сдали позиции. В то же время мировые цены на «чёрное золото» продолжили поступательный рост. Также возобновили восходящую динамику и мировые индексы.

По мнению Бабина, глобальные игроки надеются, что после состоявшейся инаугурации нового президента США Джона Байдена политические риски в этой стране сойдут на нет, а новая администрация сосредоточится на реализации мер по стимулированию американкой экономики, сильно пострадавшей от пандемии COVID-19.

«Мы полагаем, что в ближнем горизонте пара доллар-рубль будет находиться возле 73,20-73,80, а пара евро-рубль – в диапазоне 88,70-89,40», – заявил эксперт.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка отметил, что вчера американская валюта продолжила движение в середине коридора 73,00-75,00. Он считает, что именно этот коридор останется актуальным для доллара в оставшиеся дни этой рабочей недели.

«Несмотря на то, что вчера вечером рубль солидно укрепился, существуют опасения, что при ухудшении внешнеполитического фона «американец» вновь подберётся к верхней границе данного диапазона», – считает он.

Валерий Емельянов из «Фридом финанс», уверен, что ситуация, которая сейчас складывается на рынке, играет за рубль.

«Поэтому мы ожидаем, что сегодня-завтра рубль имеет все шансы укрепиться к доллару до 73,00, а к евро – до 88,50 рубля», – прогнозирует эксперт.

В позитивном ключе говорят о перспективах национальной валюты и аналитики Росбанка, которые верят в его дальнейшее укрепление.

«Мы ожидаем умеренную поддержку курса рубля на фоне притока валютной ликвидности в I квартале 2021 года с перспективой его укрепления в пределах 71,50-72,00 в паре с доллара», – заявили в этой кредитной организации.

В Росбанке также признались, что в период с января по март ожидают заметного увеличения профицита текущего счёта благодаря сильному подорожанию нефтяных котировок и сохранению ограничений на импорт услуг.

А вот в банке Уралсиб напротив предрекли рублю мощный обвал. Об этом, в частности, заявил аналитик кредитной организации Алексей Девятов. По его мнению, средний по году курс нацвалюты составит в этому году 78,00 за доллар, а в 2022 году – 81,80-82,00.

При этом он обратил внимание на сильное сокращение доходов от экспорта товаров в прошлом году, вызванное снижением цен на энергоносители. Например, средняя цена «чёрного золота» сорта Brent рухнула на 32,7%. Эксперт также отметил, что было зафиксировано и физическое сокращение объёма поставок, так как наша страна взяла на себя обязательства в рамках соглашения ОПЕК+.

«В итоге заметно снизились показатели платёжного баланса, что, в свою очередь, транслировалось в снижение курса рубля. В 2020 году средний курс доллара вырос с 64,70 (2019 год) до 72,40 руб. Добавьте сюда ухудшение геополитической ситуации вокруг России», – отметил он.

При этом Девятов предположил, что во втором полугодии этого года ситуация в мировой экономике станет заметно лучше. Это должно позитивно отразиться на платёжном балансе РФ. Однако, как отметил он, вызывают опасения серьёзные риски усиления антироссийской риторики после прихода к власти нового президента США.

«Мы полагаем, что это перевесит сильные положительные фундаментальные факторы и окажет значительное давление на курсовую динамику. Поэтому, несмотря на возможное восстановление глобальной экономики, мы прогнозируем, что отток капитала из России в 2021 году составит 42 млрд долл. Таким образом, мы ожидаем, что в текущем году средний курс доллара вырастет до 78,00 руб., а в 2022 году – до 81,80-82,00 руб.», – резюмировал эксперт Уралсиба.