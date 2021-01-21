Меркель предложила поддержку в одобрении российской вакцины «Спутник V» в Европе

Глава правительства Германии Ангела Меркель подтвердила, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по российской вакцине «Спутник V». При этом она подчеркнула, что для этого необходима регистрация европейским регулятором, передаёт РИА Новости.

«Известно, что у России есть вакцина от коронавируса «Спутник V» и я сказала, что если мы хотим сотрудничать – а я считаю, что при всех политических расхождениях, которые сейчас у нас серьезные, - в пандемию можно и нужно сотрудничать в гуманитарных сферах», – заявила канцлер ФРГ.

По её словам, вакцина, чтобы её применяли в Евросоюзе и можно было производить совместно, должна получить разрешение Европейского медицинского агентства (EMA).

Меркель также заявила, что предложила России поддержку немецкого регулятора в одобрении вакцины «Спутник V» в ЕМА.

