Минкультуры объявило о возобновлении работы федеральных музеев в Москве с 22 января

22 января в Москве возобновляют работу федеральные музеи и библиотеки, передает пресс-служба Минкультуры. Также в министерстве подтвердили увеличение заполняемости залов театров, кинотеатров и концертных залов с 25% до 50%.

Музеи и музеи-заповедники также будут соблюдать требование по заполняемости не более 50% посетителей от возможного числа. Кроме того, с 22 января откроются детские школы искусств и творческие колледжи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что он подписал указ, согласно которому спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении Правительства Москвы, возобновят свою работу в очном формате с 22 января.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тыс. новых случаев заражения ковидом. В этой ситуации мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения», - сообщает Собянин на своей странице.

Помимо этого, открываются детские развлекательные центры, городские лагеря, детские комнаты и уголки в ТРЦ. Одновременно, согласно указу, на данных объектах может находиться не более 50% детей и взрослых от общей вместимости помещений.

