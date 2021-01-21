МВД сообщает о сокращении числа иностранце в России

В Россию за период, начиная с января по ноябрь 2020 года, прибыли всего 5,2 миллиона иностранных граждан, сообщает пресс-служба МВД. Цифра ниже на 70,2%, чем за аналогичный период предыдущего года, уточнили в ведомстве. Чаще в Россию стали приезжать граждане из стран СНГ, на долю приезжающих из Европы пришлось 7,3%.

«На граждан других стран приходится 12,4% от миграционного потока14%», - добавили в МВД.

Ведомство сообщает, что 44% иностранцев приехали в РФ с частными целями, 24% прибыли в Россию с рабочими целями.

27 марта РФ прервала международное пассажирское авиасообщение из-за распространения коронавирусной инфекции, исключение составляли ввозные, санитарные и почтовые рейсы. Восстановление авиасообщения наблюдается с августа прошлого года. На сегодня вылететь из России возможно в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу, в Эфиопию, на Сейшельские острова. С 27 января предполагается возобновление полетов во Вьетнам, Индию, Финляндию и Катар.

