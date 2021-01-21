На Украине в результате пожара в доме престарелых погибло 15 человек

В городе Харьков в частном доме престарелых возник пожар, в результате которого погибли 15 человек.

«В двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасены – они госпитализированы в больницы», – сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших и поручил расследовать причины произошедшего.

«Дал поручение срочно создать государственную комиссию для выяснения причин трагедии. Призываю местные власти сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких. Мои искренние соболезнования», – написал Зеленский в твиттере.

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.