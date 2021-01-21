НАСА намерено сократить число представительств в России

НАСА может сократить свои представительства в России из-за снижения сотрудничества в области Международной космической станции, рассказали агентству РИА «Новости» источники в ракетно-космической отрасли.

На данный момент у НАСА в России открыты представительства в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) и Институте медико-биологических проблем РАН, а также функционирует центральный офис в Москве. В общей сложности во всех представительствах работает около 90 человек – это сотрудники НАСА и российский обслуживающий персонал.

Источник рассказала, что «в первую очередь планируется сократить сотрудников, работающих в Звездном городке при Центре подготовки космонавтов» из-за прекращения регулярных полетов космонавтов США на российских космических кораблях «Союз». Также планируется отказаться от аренды коттеджей, в которых жили астронавты и их семьи и сократить обслуживающий персонал, рассказал источник.

Офис при Институте медико-биологических проблем РАН изменит работу, рассказал агентству второй источник. Предполагается, что представители НАСА не будут находиться там постоянно, а лишь прилетать в Россию на совещания и встречи. В неизменном виде продолжит работать только группа при ЦУП, обеспечивающая взаимодействие центров в Хьюстоне и Королеве по управлению МКС. Еще один собеседник рассказал, что в планах сокращение практически всех сотрудников из центрального офиса НАСА в Москве, но при этом офис Космического центра имени Джонсона при «Роскосмосе» продолжит работу.

