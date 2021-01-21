Пленочная фотография на Кольском полуострове или актерское мастерство в Калининграде: в творческом лагере “Арт Станция” стартует второй сезон

В Москве запускают второй сезон лагеря “Арт Станция”. Каждая смена лагеря посвящена путешествиям и творчеству. Организаторы предлагают отправиться в Карелию, Дагестан, Калининград, Переславль-Залесский, на Камчатку и Кольский полуостров, где пройдут выездные мастерские по режиссуре, фотографии, хореографии, актерскому мастерству, искусству и другим направлениям. У каждой смены есть свои кураторы — профессиональные сценаристы, фотографы, актеры, художники, которые будут проводить лекции, давать творческие задания и исследовать местность вместе с участниками.

В январе в Переславле-Залесском пройдет Танц-Дача, в рамках которой Алексей Нарутто, артист современной труппы театра “Балет Москва”, педагог центра современного танца "Цех" и GOGOL-school, научит раскрывать физику танца и использовать пластику тела даже тех, кто никогда не танцевал. В марте можно принять участие в актерской смене в Калининграде — Родион Барышев расскажет об основах сценического мастерства и управлении мимикой. Путешествие в Карелию в июне будет посвящено портретной фотографии, отточить мастерство которой можно будет под руководством кураторов — Софии и Полины Набок<а. В августе на Кольском полуострове фотограф Алексей Мякишев научит снимать на пленку. До конца <года также планируются выездные мастерские в Карелии, Подмосковье, на Камчатке, в Дагестане, а также путешествие в “неизвестном” направлении, которое участники узнают только в аэропорту.

“Это новый формат путешествий, который мы дополнили мастерскими и лекциями. Все участники смены вместе с кураторами становятся частью большого сообщества, увлеченного творчеством — от фотографии до режиссуры. Все теоретические знания можно сразу применить на практике среди красивых пейзажей и дружеской атмосферы”, — комментирует Маша Буторина, сооснователь проекта “Арт Станция”.

Большинство программ рассчитаны на выходные — с пятницы по воскресенье, но и есть и более длинные смены на 12 дней. В лагерь можно приезжать с детьми от 2 лет и с домашними питомцами. Стоимость варьируется и зависит от направлени<я.

Полное расписание смен лагеря “Арт Станция” доступно на сайте: http://artstationcamp.ru

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