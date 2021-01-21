Посол России рассказал, как Москва намерена строить отношения с Байденом

Ожидания от внешнеполитических подходов в политике с Москвой от команды нового президента США Джо Байдена далеки от радужных, поскольку одним из приоритетов политики Вашингтона является сдерживание России, рассказал в интервью РИА Новости посол в США Анатолий Антонов. Он отметил, что «мы намерены судить о внешнеполитических подходах команды 46- го президента по делам, а не по риторике».

«Оценивать кандидатуры во внешнеполитической команде Джо Байдена - не наше дело. Исходим из того, что президент США - как всякий руководитель — подбирает себе тех специалистов, которые пользуются его доверием», - продолжил дипломат. Он уверен, что новой команде необходимо время для расстановки приоритетов во внешней политике и по конкретным вопросам. При этом он подчеркнул, что особых перемен в политике США в отношении России ожидать не стоит, если и будут перемены, то скорее «в нюансах, а не по существу».

Ранее кандидаты на пост глав Пентагона и госдепа Ллойд Остин и Энтони Блинкен сделали ряд заявлений в ходе слушаний в Конгрессе, в частности речь шла о приоритетах в политике США в отношении Китая и России. Остин заявил об обеспокоенности влияния Москвы и Пекина в Арктике. Он также призвал к формированию комплексной стратегии для сдерживания влияния Москвы в Европе.

