Президент Аргентины привился «Спутником V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес привился первым компонентом российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации аргентинского президента.

«Президент Альберто Фернандес получил первую дозу вакцины "Спутник V"», - говорится в сообщении.

В августе 2020 года в России была зарегистрирована вакцина от коронавируса «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак), разработанная совместно российскими ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи».

23 декабря 2020 года министерство здравоохранения Аргентины заявило, что контролирующие органы страны одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

24 декабря 2020 года 300 тыс доз вакцины от коронавируса «Спутник V» были доставлены самолетом из России в Аргентину.

14 января 2021 года самолетом из Москву со второй партией из 300 тыс доз «Спутник V».

Вчера, 20 января, аргентинское Национальное управление по контролю за медикаментами одобрило использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет.