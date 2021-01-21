Роспотребнадзор предупредил о нашествии тараканов

Светлана Рославцева – заведующая лабораторией дезинфектологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) – предупредила о нашествии тараканов на российские жилища.

По её словам, первый пикт активизации прусаков в этом году в многоквартирных домах ожидается в феврале, а второй – летом, передаёт радио Sputnik.

При этом специалист уточнила, что тараканы откладывают яйца там, где есть вода. Среднее время их развития составляет примерно 3 месяца.

Для защиты квартиры от непрошенных рыжих гостей Рославцева рекомендует перекрыть пути проникновения. Для это надо поставить сеточки на вентиляционные отверстия на кухне и в ванной.

«Однако, если тараканы всё же проникли в вашу квартиру, лучше всего применять пищевые приманки, к которым у насекомых пока нет высокой устойчивости. Только так, можно от них избавиться», – резюмировала заведующая лабораторией дезинфектологии Роспотребнадзора.

