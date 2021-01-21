Россия направила новый запрос Германии по делу Навального

Генпрокуратура РФ направила властям Германии новый запрос по делу о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального, передает пресс-служба ведомства.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации по итогам изучения переданных Германией материалов о якобы полном выполнении запросов о правовой помощи, касающихся госпитализации Навального А.А., направила в компетентные органы юстиции ФРГ очередной запрос», - говорится в документе.

Предыдущий ответ от германских властей Генпрокуратура рассматривает, как «полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям» из-за отклонения немецкой стороной большей части ходатайств со стороны Москвы. Также в России нашли несодержательными «протоколы допросов Навального и его жены Юлии».

На фоне заявления властей Германии о надлежащем ответе ФРГ на запросы Генпрокуратуры это «фактически свидетельствует о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего», заключают в Генпрокуратуре.

По сообщению минюста ФРГ, ведомство направило российской стороне ответ на четыре запроса по произошедшему с Алексеем Навальным, также были переданы пробы крови, ткани и одежды Навального, протоколы его допроса в Берлине. Медицинские данные о состоянии здоровья Навального, по словам германской стороны, не были переданы, поскольку на это не было согласия самого политика. На следующий день официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ответы властей Германии на российские запросы не содержали информации по сути.

