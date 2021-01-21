Сбербанк запустит платформу для выпуска собственной криптовалюты

Сбербанк – крупнейшая кредитная организация страны – подала заявку в российский Центробанк на регистрацию платформы для выпуска собственной криптовалюты – сберкоина.

Как рассказала журналистам заместитель правления Сбербанка, в соответствии с установленным порядком организация подала заявку на регистрацию собственной платформы.

«Соответственно, мы рассчитываем на то, что заявка Сбербанка будет одобрена», – подчеркнул Попов.

Он также отметил, что цифровые финансовые активы в соответствии с законом можно выпускать на зарегистрированной площадке, и в том числе, одним из возможных финансовых активов будет являться фиатный коин на рубль.

«Собственно, технологически Сбербанк уже готов к выпуску и работе с этим инструментом. Внутри банка данная технология протестирована. И мы видим, что она работает и для клиентов это очень удобно», – заявил Попов.

Уже известно, что новую технологию банк планирует применять в области цифровых векселей.

«Самое простое применение – это цифровой вексель. По нашему мнению, замена бумажного векселя на электронный открывает широкие возможности», – резюмировал Попов, добавив, что в кредитной организации рассчитывают на то, что сберкоин появится к весне 2021 года.

