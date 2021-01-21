Серийный истребитель последнего поколения Су-57 разместили на юге России

Российский серийный истребитель последнего пятого поколения Су-57 передан в один из авиаполков Южного военного округа (ЮВО).

Неофициально о передаче новейшей боевой воздушной машины стало известно ещё в декабре 2020 года. Но тогда отмечалось, что перед тем, как поступить в строевую часть Су-57 пройдёт испытания в Государственном лётно-испытательном центре, расположенном в Ахтубинске Астраханской области.

Как говорится в пресс-релизе правительства Хабаровского края, Комсомольский-на-Амуре авиазавод (КнААЗ) передаст ВС РФ пять многофункциональных истребителей пятого поколения в этом году. При этом первый самолёт уже поступил в один из авиаполков ЮВО. К концу 2024 года ВКС России получат 22 истребителя этого типа, а до 2028 года – 76 боевых машин, передаёт РИА Новости.

Для опытной эксплуатации ВКС РФ ранее получили партию из десяти Су-57. После того как произошла её «обкатка», было принято решение взять самолёт на вооружение.

Наша справка

Су-57 – самый современный российский военный самолёт, многофункциональный истребитель пятого поколения, построенный на совершенно новой платформе. Создан в ОКБ имени П. О. Сухого в рамках комплексной целевой программы «ПАК ФА».

Самолёт разработан для замены в российских ВВС/ВКС тяжёлого истребителя Су-27. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Первый полёт Су-57 состоялся в январе 2010 года.

Контракт на производство Су-57 по личному распоряжению российского лидера Владимира Путина был подписан в ходе форума «Армия-2018».