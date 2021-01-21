Следствие с генеральским размахом

В начале октября под домашний арест из следственного изолятора был отпущен бывший начальник Управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов. Его, напомним, арестовали осенью 2019 года по обвинению в хищении средств, выделенных Минобороны РФ компании федерального значения «Воентелеком». Всего сумма госконтракта «Комплекс работ по авторскому надзору центров мониторинга и управления сетью, систем мониторинга спутников связи» составляла 1,6 млрд рублей. В рамках того же дела в начале февраля 2020 года был арестован экс-замначальника Генштаба, бывший руководитель Главного управления связи ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов. Одним из оснований для заключения под стражу высокопоставленного военного стали показания Павла Кутахова, который еще в январе 2020 года заявлял, что оговорил Арсланова под давлением следствия. Однако генерал-полковника не отпустили даже под подписку о невыезде, а недавно в его деле появился еще один эпизод, обвинения по которому наблюдатели считают несправедливыми.

Клубок «Воентелекома»

Масштабное дело о хищениях в «Воентелекоме» не новое и расследуется на протяжении последних семи лет. Первые аресты по нему прошли еще в 2013 году и были связаны с деятельностью компании в 2011-2013 годах. По данным следствия, бывший в то время генеральный директор «Воентелекома» Николай Тамодин, а также его подчиненный Сергей Побежимов вместо закупок новых инструментов, принадлежностей для техники связи и запчастей приобретали старое и списанное оборудование. Общий ущерб, нанесенный государству, оценивался минимум в 700 млн рублей. В 2013 году Тамодин и Побежимов были осуждены за мошенничество на 6,5 лет лишения свободы, отсидели и в прошлом году вышли на свободу.

Очередная волна расследований хищений в «Воентелекоме» началась осенью 2017 года и связана с махинациями в рамках госконтракта «Комплекс работ по авторскому надзору центров мониторинга и управления сетью, систем мониторинга спутников связи», исполнение которого приходилось на 2013-2017 годы. Как утверждает следствие, преемник Тамодина на посту руководителя «Воентелекома» Александр Давыдов использовал различные схемы для существенного завышения стоимости закупок. Например, компания приобретала китайские маршрутизаторы по цене 350 рублей за штуку, а затем на границе вставляла в них российские чипы, наклеивала децимальные номера и продавала Минобороны уже за 1 млн рублей за каждое устройство. Общую сумму ущерба Главная военная прокуратура оценила в 460 млн рублей.

По обвинениям в мошенничестве в конце 2017 года были арестованы сам Александр Давыдов, его бывший первый заместитель Олег Савицкий, экс-советник директора «Воентелекома» Дмитрий Семилетов и руководитель одной из фирм-поставщиков маршрутизаторов Татьяна Ильина. Все они еще в прошлом году признали вину, начали сотрудничать со следствием и были отпущены под домашний арест. На основании показаний Давыдова и других фигурантов дела в 2018 году был арестован бывший начальник 1-го управления ГУС Минобороны генерал-майор Александр Оглоблин, а в 2019 году – полковник Павел Кутахов.

В свою очередь Оглоблин дал показания против Халила Арсланова, еще в 2018 году. Но в начале 2020 года, как и Кутахов, он признался, что оговорил замначальника Генштаба под давлением следственных органов. В настоящее время Оглоблин находится на свободе. А недавно из СИЗО довольно неожиданно отпустили и Кутахова. По сути, из всех фигурантов расследования хищений в «Воентелекоме» сегодня в заключении остается только генерал-полковник Халил Арсланов, хотя именно его участие в деле не выглядит очевидным. Более того, уже и само Минобороны не имеет претензий к Арсланову: в январе 2020 года военное ведомство отозвало свой иск о компенсации ущерба к нему на 460 млн рублей, поскольку «Воентелеком» вернул всю сумму уплаченного аванса.

Тем не менее, в декабре 2019 года суд в качестве обеспечительной меры по уголовному делу против Арсланова арестовал его имущество - земельные участки и объекты недвижимости общей стоимостью всего в несколько миллионов рублей. Также сообщалось, что следствие «достоверно установило, что у генерала и членов его семьи нет дорогостоящей элитной недвижимости, дорогих автомобилей, яхт, многомиллионных счетов в банках, валюты, драгоценностей». То, что генерал живет скромно, подтвердилось и во время обысков в квартире и на даче, а также в квартирах его дочери и сына, взятых, к слову, в ипотеки. Близкие к делу эксперты считают, что многие факты указывают на то, что Халил Арсланов не был причастен к хищениям в «Воентелекоме», «либо он тщательно скрывает нечестно нажитое, так что уже год невозможно найти».

Повод без повода

Не так давно в деле Халила Арсланова появился еще один эпизод. Генерал-полковника обвинили в организации закупок современных систем радиосвязи шестого поколения по якобы завышенной цене. Претензии к нему оцениваются в 6,7 млрд рублей. СМИ и экспертами уже высказывались мысли о том, что очередной эпизод в деле экс-замначальника Генштаба – не более чем повод для продления ареста Арсланова.

В частности, обнаружились серьезные нестыковки в аргументации следствия. Так, в качестве доказательства вины генерала приводится аргумент о том, что при формировании закупочной цены радиостанций необходимо было учитывать «ориентировочную рыночную стоимость». Однако это собственная отечественная разработка, которая в рамках оборонзаказа поставляется в армию уже на протяжении десятка лет и каждый раз усовершенствуется. Т.е. это не рыночный товар, а, значит, и ориентировочной цены на нее просто не существует. Кроме того, поставки по контрактам в рамках госборонзаказа вообще исключают вольности в ценообразовании: конечная стоимость определяется заказчиком. Ценообразование тщательно проверяется военными представительствами и департаментом аудита госконтрактов Минобороны России, а также контролируется ФАС России.

При Арсланове, как неоднократно отмечали отраслевые специалисты, произошло значительное повышение уровня оснащенности российской армии современными системами радиосвязи. И все это время вопросы по поводу формирования стоимости поставляемых радиосистем как будто не возникали. Наоборот, утверждалось, что качественный прорыв случился благодаря внедрению радиостанций шестого поколения, которые настраиваются практически на любую полосу частот и могут принимать различные виды модулированного сигнала, а при необходимости синхронизироваться с мобильным телефоном. Разработка отечественного производителя постоянно модифицируется, а ее уровень по некоторым аспектам превосходит зарубежные аналоги. Видимо, поэтому вот уже почти год внятных претензий в истории с системами радиосвязи так и не появилось. Она стала очередным эпизодом, пополнившим дело «Воентелекома», к которому, как ранее предполагали СМИ, генерала Арсланова просто «пристегнули», при этом он «не имел никакого отношения к заключению госконтрактов».

В СМИ также звучало мнение о том, что Арсланова пытаются таким образом «снять с должности», несмотря на то, что ни один из вменяемых ему эпизодов «не подтвержден материалами дела». Категорически не верят в виновность замглавы Генштаба и многие его коллеги. Еще в конце января за Халила Арсланова поручились сразу пять действующих генералов, в том числе заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Наблюдатели признают, что в деле экс-замначальника Генштаба много сомнительных моментов, которые могут указывать на то, что лишение свободы Арсланова – самоцель. Так, отмечалось, что когда Павел Кутахов и Александр Оглоблин давали показания против генерал-полковника, то использовали одинаковые слова - «как под копирку». Также СМИ неоднократно сообщали, что Халил Арсланов тяжело болен и «состояние его критическое», в связи с чем его защита просила изменить меру пресечения на домашний арест с содержанием в госпитале. Однако следствие продолжает настаивать на нахождении генерала именно в тюремной камере, прикрываясь традиционным набором, что «обвиняемый может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей». Говорилось даже, что кому-то может быть выгодно, чтобы Арсланов никогда не вышел на свободу и что, отказывая генералу в необходимом лечении, его фактически убивают.

Наблюдатели также не исключают «определенную заинтересованность в затягивании расследования». Высказываются различные предположения, кому это может быть выгодно, и главное, по их мнению, не допустить предвзятости следствия. Для уголовного процесса особенно важно, чтобы расследование проводилось объективно. Вместе с тем до сих пор не было представлено никаких внятных доказательств вины Арсланова, а все приобщаемые к делу эпизоды выглядят как попытка искусственного наполнения его материалами, которые смогли бы сформировать виновность генерал-полковника.