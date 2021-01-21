Собянин отменил удаленку для музыкальных школ

Начиная с 22 января возобновляют работы учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении Правительства Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. Также к очной форме обучения вернутся студенты московских колледжей. Соответствующий указ уже подписан чиновником.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тыс. новых случаев заражения ковидом. В этой ситуации мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения», - сообщает Собянин на своей странице.

Кроме того, мэрия Москвы возобновляет своим указом функционирование детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Одновременно на данных объектах может находиться не более 50% детей и взрослых от общей вместимости помещений.

Помимо этого, увеличивается наполняемость в театрах и кинотеатрах с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала. Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий при условии наполняемости в 50% от общей вместимости помещений.

При этом сохраняется обучение в режиме онлайн для студентов московских вузов до 6 февраля, все ранее введенные ограничения в работе ресторанов, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других развлекательных заведений. Домашний режим предписан и далее для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

Собянин уточнил, что сегодня в Москве «снизилась госпитализация ковид-больных до 1200-1300 человек в день вместо 1500-1800 в предпраздничные и праздничные дни. В госпиталях для больных коронавирусом проходят лечение 11,8 тыс. человек, что является минимальным показателем, начиная с ноября. Свободно свыше 9 тыс. коек.

