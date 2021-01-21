В России суточный прирост новых случаев COVID составил 21,9 тыс.

В России за минувшие сутки выявлено 21 877 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб. Общее число заболевших COVID-19 граждан России достигло 3 655 839. Число летальных исходов за минувшие 24 часа достигло 612. В общей сложности в России погибли от коронавируса 67 832 человека. Успешно перебороли заболевание 3 054 218 пациентов, из которых 26 902 были выписаны из российских больниц за последние сутки. В оперштабе отмечают, что показатель находится ниже 22 000 уже третий день подряд.

В Москве суточный прирост заболевших составил 3458. На втором месте Санкт-Петербург (+3 112), далее расположилась Московская область (+1 092). В пятерке - Нижегородская область (+493) и Свердловская область (+392). В десятку антирейтинга регионов РФ с наибольшим распространением коронавируса вошли Ростовская область (+390), Воронежская область (+386), Красноярский край (+324), Вологодская область (+307) и Архангельская область (+252).

Россия продолжает оставаться на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом после США (24,43 млн), Индии (10,61 млн) и Бразилии (8,63 млн). После России расположилась Великобритания, где за весь период выявлено 3,51 млн зараженных, передает Университет Джонса Хопкинса.