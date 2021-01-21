Столичное предприятие увеличит производство лекарств в Москве на треть до конца 2026 года

Московский производитель лекарств и медизделий «Рада-Фарма» планирует до 2022 года инвестировать в запуск новой производственной линии более 40 млн рублей. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Предприятие специализируется на выпуске лекарств и медицинских изделий на основе хлорофилла для фотодинамической терапии, которая применяется при лечении онкологических, гинекологических и дерматологических заболеваний. Метод фотодинамической терапии позволяет точечно бороться со злокачественными новообразованиями, не повреждая здоровые клетки.

«Сейчас предприятие «Рада-Фарма» производит около 12,5 тысячи лекарственных препаратов и медицинских изделий ежегодно, а к концу 2026 года ввод новой линии позволит увеличить выпуск продукции на треть, до 17 тысяч штук. В настоящий момент доля компания «Рада-Фарма» на отечественном рынке продаж лекарственных препаратов для фотодинамической терапии составляет около 66 процентов», – сказал руководитель ведомства.

В декабре прошлого года компания получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва», что даст ей ряд налоговых и имущественных льгот. Расширение производства позволит «Рада-Фарма» увеличить свою долю на отечественном рынке до 70%, рассказал глава столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев. По его словам, сейчас продукция предприятия поставляется в государственные больницы, частные клиники и аптеки более 50 регионов страны. Статус резидента позволит сохранить цены на четверть ниже, чем у конкурентов.