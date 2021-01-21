Trafigura серьезно вложилась в «Роснефть» и российскую Арктику

Западные компании, сотрудничающие с российскими поставщиками нефти и газа, сильно рискуют в свете санкционной политики Запада последних лет. Поэтому им приходится семь раз подумать и взвесить все «за» и «против», прежде чем заключать контракты с российскими газовиками и нефтяниками. Trafigura не только решила рискнуть, но и пошла в этом отношении еще дальше, вложив в сотрудничество с российским нефтяным гигантом «Роснефть» собственные деньги, пишут Financial Times (FT). Причем, немалые, поскольку из 7,3 млрд евро, которые сингапурская компания должна заплатить по условиям сделки за 10-процентную долю в проекте освоения российской Арктики, поддерживаемом российским правительством и лично президентом Путиным, 1,5 млрд евро – ее кровные.

Остальную сумму, по данным Bloomberg, компания привлечет у консорциума российских банков во главе с МКБ.

Журналу «Эксперт» об этом стало известно еще в ноябре прошлого года. «Перспективный таймырский проект "Роснефти" "Восток Ойл" получил первого иностранного акционера. На прошлой неделе совет директоров нефтяной компании одобрил продажу 10% в проекте одному из крупнейших мировых трейдеров Trafigura», — писал журнал 23 ноября. Однако на ту дату не было сведений о цене покупки: «Сумма сделки с Trafigura не раскрывается», — отмечал «Эксперт». Теперь ее выяснили Financial Times.

О многом говорит и то, что вложение собственных средств в проект «Роснефти» «Восток ойл» — в разработку нефтяных месторождений в Красноярском крае и строительство порта на полуострове Таймыр для транспортировки «черного золота» — является рекордным по размерам в 27-летней истории сингапурской компании. Сотрудничество носит взаимовыгодный характер. Для Trafigura, второго в мире после Vitol поставщика нефти, это миллионы баррелей нефти, а для «Роснефти» — столь необходимые сейчас деньги, потому что в результате американских санкций компания сейчас испытывает серьезные трудности в получении кредитов.

Несмотря на то, что инвестиции в проект «Восток ойл» не нарушают американские санкции, юристы единодушны в том, что Trafigura пошла на серьезный риск, потому что новая американская администрация скорее всего ужесточит отношение к России.

Столь масштабный проект начинается во время больших изменений в мировой энергетике, выражающихся в быстром росте доли возобновляемой энергии в энергетическом балансе в целом и для Trafigura в частности, которая планирует также участие с австралийским партнером в многомиллиардном проекте развития возобновляемых источников энергии. Несмотря на это компания, принадлежащая 850 акционерам, которые одновременно являются и ее сотрудниками, вовсе не собирается отказываться, по крайней мере, в обозримом будущем от торговли нефтью.

«Когда торговцы покупают долю в каком-нибудь проекте, — объясняет аналитик консалтинговой компании Oliver Wyman Роланд Рештайнер, — это создает определенное «прилипание» к партнеру и тому, что он производит или добывает». При этом, по словам Рештайнера, в последнее время наблюдается все более устойчивая тенденция покупать активы для того, чтобы обезопасить соглашения по поставкам энергоресурсов и долгосрочные отношения с партнерами.

Напомним, проект «Восток ойл» рассматривается аналитиками и специалистами как очень серьезный конкурент крупнейших проектов по добыче нефти: Пермского (Permian) бассейна в США и нефтяного месторождения Гавар в Саудовской Аравии. Он свяжет уже существующую добычу на уровне приблизительно 370 тыс. баррелей в день (б/д) с европейским и азиатским рынками через Северный морской путь.

«Это долгосрочное вложение для группы в нефтегазовую компанию, обладающую крупной сырьевой базой в объеме 6 млрд тонн жидких углеводородов, в том числе и уже разведанные запасы почти 3 млрд тонн извлекаемых углеводородов», — подчеркнул официальный представитель Trafigura.

Полностью проект «Восток ойл» включает, кроме собственно добычи нефти и строительства порта, еще и возведение 15 городов для нефтяников и оценивается в общей сложности в 150 млрд долларов. В 2028 году он, по оценкам аналитиков, будет давать 1 млн б/д нефти, а к 2035 году добыча должна превысить 2 млн б/д.

При этом для привлечения инвесторов российские власти гарантируют благоприятные налоговые условия для участников проекта. «Роснефть» планирует также привлечь инвесторов из Китая и Индии, пишут FT, потому что западные компании едва ли решатся нарушать американские санкции и сотрудничать с российской компанией. Кстати, немаловажный плюс от участия Trafigura для российского нефтяного гиганта состоит еще и в том, что оно усиливает привлекательность проекта.

Отметим, что «Эксперт» также прогнозировал новые инвестиции в данный проект: «И это, как предполагается, только первая ласточка: скорее всего, "Роснефть" не остановится на этом и будет привлекать и других инвесторов, сохранив, правда, при этом контроль за собой», — указывал журнал.

Trafigura начала сотрудничать с «Роснефтью» еще до появления проекта «Восток ойл». Так, по данным консалтинговой компании Petro-Logistics SA, которая мониторит потоки продаваемой нефти, Trafigura перевозила в 2019 году. приблизительно 400 тыс. б/д нефти, добытой «Роснефтью», и 250 тыс. б/д в прошлом году. Конкурент сингапурской компании Glencore по этим показателям ей уступает: у него нефти российского государственного нефтяного мейджора 280 тыс. б/д и 140 тыс. б/д соответственно.

Рекордная инвестиция стала ударным завершением сверхудачного года для Trafigura. Благодаря хаосу на рынке сырья, спровоцированному коронавирусной пандемией, она заработала в 2020 году рекордные 6 млрд долларов, т. е. втрое больше того, что было заработано годом ранее (2,1 млрд долларов).