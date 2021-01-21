Транспортный налог отменят избранным

В комплексный план повышения энергоэффективности российской экономики, который сейчас разрабатывает Минэкономразвития, могут включить снижение или даже отмену транспортного налога. Но льгота, пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники в министерстве, коснется только владельцев экологичных видов транспорта, в частности, газомоторного. Тем же россиянам, кто приобретет автомобиль с объемом двигателя до 1 литра, и вовсе предлагается выдавать субсидии.

Точный перечень экологических мер, прописанных в документе, в ведомстве не уточнили, но все перечисленное должно улучшить экологическую ситуацию в стране и снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов. «Соответствующая налоговая политика и введение финансовых стимулов покупки автомобилей с низким удельным расходом топлива или низкими выбросами парниковых газов могут способствовать изменению поведения потребителей и производителей автотранспортных средств», — отметил представитель МЭР. Документ будет подготовлен и направлен на утверждение в правительство до конца второго квартала 2021 года.

В той или иной степени подобные меры шаги предприняли в ряде регионов, и на основе этой практики в России могут быть разработаны соответствующие федеральные требования. В качестве примера эксперты указывают такие региональные практики в Башкирии, где владельцы транспорта, работающего на газе и газовых смесях в качестве моторного топлива, получают льготы при оплате транспортного налога. На 50% меньше платят и ИП в Нижегородской области, у которых на балансе находятся такие транспортные средства. Различные налоговые послабления для владельцев газомоторного транспорта действуют в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Владимирской, Калужской, Костромской области и ряде других регионов.

Увеличение доли транспорта на газомоторном топливе — это один из стратегических планов правительства, который озвучивался давно, отмечает Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России». Главная цель перевода транспорта на метан — улучшение экологической обстановки в России. В связи с этим государство разработало целую программу, которая должна стимулировать рост потребления газомоторного топлива — как среди розничных потребителей, так и компаниями, имеющими коммерческий парк.

В соответствии с программой «Развитие рынка газомоторного топлива» в рамках проекта «Развитие энергетики» до 2024 года из федерального бюджета на данные цели будет выделено 19,29 млрд рублей. На строительство газозаправочной инфраструктуры КПГ направят 13,49 млрд рублей, а строительство метановых АЗС планируется в 27 приоритетных субъектах РФ, расположенных вдоль ключевых федеральных трасс и имеющих базовую «метановую» инфраструктуру.

В настоящее время в РФ работает порядка 500 газомоторных заправок, к 2024 году их число должно увеличиться в 2,5 раза (до 1,2 тысяч АЗС). Объем потребления экологичного топлива должно увеличиться до 2,7 млрд кубометров к 2024 году. Предложение отменить транспортный налог для автолюбителей с автомобилями на экологичном топливе — один из инструментов, который позволит ускорить процесс перехода РФ к природоохранным технологиям, указывает эксперт.

Но вообще любые подвижки, ведущие к снижению транспортного налога для владельцев тех или иных категорий автомобилей, можно только приветствовать, полагает шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Тем более, если послабления имеют экологический оттенок: содержать автомобиль и без того становится всё дороже. Природный газ сегодня в среднем по России стоит 16 рублей за равнозначный литру бензина кубометр, а литр бензина втрое больше. Однако машины на метане и газовых смесях, электромобили чаще всего ограничены в перемещении крупными городами и их ближайшими окрестностями, так как больше заправить или зарядить такое авто негде, и без софинансирования властей на развитие этой инфраструктуры уйдёт не одно десятилетие.

Понятно, говорит аналитик, что на нынешнем этапе делается всё это, в первую очередь, ради доходов газового лобби, производителей газомоторного топлива, которые хотят продвигать дальше по стране и развивать активнее соответствующую сеть заправок, получая ещё один канал, чтобы осваивать миллиардные правительственные субсидии. «Нужны Парижу деньги», в этом ключ к заботе об экологии пока, возможно, и заключается, но пусть хотя бы так — подобным образом обстоят дела с продвижением экотранспорта и по всему миру, где это работает.

Эксперимент во многих регионах России давно идёт, спрос на переоборудование машин двигателями на газе есть, и меры принимаются на том этапе роста газового автопарка, когда вложения в инфраструктуру уже дадут начальную окупаемость, указывает эксперт. На экогаз в городах переходят уже и перевозки ряда крупных компаний, например, X5 Retail group или «Макдоналдса» — снижение расходов меньше давит на ценники и повышает маржу прибыли торговых сетей. А в Казани на природном газе работает большая часть общественного транспорта.

Ну, а региональные бюджеты и дорожные фонды получат бюджетные компенсации, и вряд ли кто-то всерьёз останется внакладе, заключает Пётр Пушкарёв. В крайнем случае — меньше денег закопают без пользы в асфальт и, не исключено, что серьезнее станут относиться к качеству дорожных работ. Прямой пропорции между стоимостью строительства, ремонтных работ и качеством дорожного полотна всё равно обычно не просматривается.