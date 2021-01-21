В России собран рекордный урожай плодов и ягод в 2020 году

В России в 2020 году было собрано 3,6 млн тонн плодов и ягод, что превышает показатель 2019 года на 2,2%, рассказали в Минсельхозе. Ведомство отмечает, что показатель является рекордным.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, рекордный валовый сбор отмечен и в промышленном секторе - собрано 1,2 млн тонн плодов.

«Увеличение объемов производства в первую очередь связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников. Регионы-лидеры по этому направлению – Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария и Крым, Воронежская и Липецкая области», - отмечается в сообщении Минсельхоза.

В наибольших объемах из фруктов и ягод в стране выращиваются яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина, голубика и земляника. В Минсельхозе уверены, что садоводство является одним из наиболее перспективных направлений растениеводства, обладающее наибольшим потенциалом в плане импортозамещения. В ведомстве пояснили, что развитию отрасли способствуют высокие темпы инвестирования, а также меры господдержки главными из которых являются «субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, а также компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК», рассказали ведомстве.

