Washington Post: Байден продлит договор ДСНВ

Администрация президента США Джо Байдена намерена продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщает Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Срок действия договора СНВ-3, подписанного в 2010 году, истекает 4 февраля текущего года.

Вчера, 20 января, министерство иностранных дел России выступило за продление СНВ-3 на пять лет.

«Считаем возможным его пролонгацию исключительно в том виде, как Договор был подписан, и без каких-либо предварительных условий. Предпочтительным выглядит продление на максимальный предусмотренный в Договоре пятилетний срок. Это позволило бы России и США серьёзно заняться совместным поиском ответов на те вопросы, которые возникают сейчас в области международной безопасности и стратегической стабильности. При этом сохранялся бы имеющийся уровень транспарентности и предсказуемости в отношении СНВ, что отвечало бы интересам безопасности обеих наших стран и всего мира», – говорится в заявлении российского МИДа.

В заявлении осуждается «контрпродуктивная и откровенно агрессивная» переговорная линия, которая проводилась предыдущей администрацией президента США Дональда Трампа по вопросу о продлении ДСНВ.

«Американской стороной была развязана кампания по очернению ДСНВ как якобы неэффективного и не имеющего значения с точки зрения глобальной безопасности и стратегической стабильности... Цели Администрации Д.Трампа были очевидны: добиться односторонних преимуществ США в военно-стратегической сфере через продавливание ущемляющих интересы России однобоких условий продления ДСНВ или путём избавления от данного Договора», – заявил МИД России.