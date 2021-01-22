Акции дня: бумаги Сбербанка дешевеют на фоне слабой нефти и угрозы санкций от США

Хуже рынка торговались акции Сбербанка по итогам дневной сессии на Мосбирже в пятницу, 22 января. За торги обыкновенные акции просели на -2,33% до 268,01 рублей за акцию.

Российский рынок акций испытывает давление из-за дешевеющей нефти, слабого рубля и риска введения новых санкций. Это сказывается на акциях крупнейшего российского банка. В администрации нового американского президента Джо Байдена заявили, что исключают «перезагрузку» отношений с Россией, как это было при первом сроке Барака Обамы, и готовят меры в ответ на агрессивную политику Кремля, пишут зарубежные СМИ. Кроме того, новая американская администрация намерена подготовить доклад с «полным анализом» ситуации вокруг Алексея Навального и кибератаки на американское правительство, в которой Вашингтон обвиняет РФ.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на -1,16% до 3382,92 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,74% до 1423,78 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:57 мск составила 55,49 долларов за баррель (-1,09%). Российская валюта слабела – 75,13 рублей за доллар.