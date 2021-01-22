Байден дал указание разведке разобраться с инцидентом с Навальным

Президент США Джо Байден дал указание разведывательному управлению разобраться с историями с Алексеем Навальным, «российскими хакерами» и «наградами» за убитых солдат США, сообщает Белый дом.

Речь идет о кибератаках на компанию Solar Winds, якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2020 года, произошедшем с Алексеем Навальным, пояснила пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки. Она заявила, что США намерены привлекать Москву к ответственности за действия, которые считают не подобающими, несмотря на то, что Вашингтон намеривается сотрудничать с Россией и дальше ради своих интересов.

О возможном участии России в кибератаках на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds заявили в начале января власти США. Целью атаки, жертвами которой стали правительственные учреждения США, было получение разведданных, предположили в Вашингтоне.

Ранее о доказанном участии России в кибератаках заявлял госсекретарь США Майк Помпео. Позже экс-президент США Дональд Трамп заявил, что за взломом могла стоять не Россия, а Китай, подчеркнув, что СМИ преувеличили масштаб кибератак.

