Джонсон: английский штамм коронавируса может приводить к высокой летальности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции заявил, новый штамм коронавируса, обнаруженный в декабре прошлого года на юго-востоке Англии, может быть не только более заразным, но и приводить к большей летальности, сообщает ТАСС. Об этом в пятницу сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Сегодня меня проинформировали, что новый вариант, впервые выявленный в Лондоне и на юго-востоке Англии, не только быстрее распространяется, но и, согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности», сказал Джонсон

Советник британского правительства Патрик Валланс заявил, что «в случае с до сих пор известными штаммами из одной тысячи человек, инфицированных коронавирусом, в среднем умирают 10 человек». «Однако новая разновидность увеличивает число умерших до 13 человек из одной тысячи», – заявил Валланс, оговорившись, что речь идет о предварительных данных.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии. Тогда Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Однако, по его словам, нет данных, что эта мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания и отличается более высокой смертностью.