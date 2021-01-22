Инвесторы вложили в экономику Москвы более 1 трлн рублей с 2013 года в рамках ГЧП

Более 250 контрактов государственно-частного партнерства (ГЧП) заключено в Москве с 2013 года, а общая сумма вложений превышает 1 трлн рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва использует механизмы государственно-частного партнерства с 2013 года. Это позволяет привлекать частные средства в развитие инфраструктуры, учитывая в равной степени интересы города и инвесторов. За прошедший год объем ГЧП-контрактов столицы увеличился почти на 124 млрд рублей, а их общий объем превысил 1 трлн рублей. Всего в столице заключено более 250 договоров государственно-частного партнерства, наиболее популярные из них - контракты жизненного цикла, офсетные контракты, концессии и корпоративные формы ГЧП», – сказал заместитель мэра.

За 2020 год в столице было заключено более 70 контрактов жизненного цикла (КЖЦ). Они предполагают производство и поставку товара с дальнейшим обслуживанием и ремонтом со стороны поставщика в течение всего периода эксплуатации. В 2021 году планируется заключение новых контрактов жизненного цикла на поставку эндоскопического, рентгеновского, маммографического оборудования, аппаратов УЗИ и КТ для нужд медучреждений Москвы.

«С 2013 года Москва подписывала контракты жизненного цикла в сфере транспорта, что позволило обновить подвижной состав метрополитена, трамвайный и автобусный парки, вывести на улицы города новый экологичный вид общественного транспорта – электробусы. С 2019 года столица проводит конкурсы по закупке сложного медоборудования и оборудования для ЖКХ. Общий объем КЖЦ сегодня превышает 543 млрд рублей», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В Москве также продолжает развиваться практика офсетных контрактов, которые предполагают закупку товаров для государственных нужд со встречными инвестициями по локализации производства. В прошедшем году был заключен уже четвертый офсет контракт. Общий объем четырех столичных офсетных контрактов – 71,6 млрд рублей, а совокупный объем частных инвестиций достигает 12 млрд рублей.

По словам директора Городского агентства управления, инвестициями Светланы Ганеевой, в 2021 году предполагается подписание как минимум двух концессионных соглашений: инвесторы в совокупности вложат более 25,5 млрд рублей в строительство двух заводов по экологичной переработке илового осадка и создание гериатрического центра.