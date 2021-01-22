Кому достанется три четверти миллиарда долларов?

Известно, что билет самой популярной в Соединенных Штатах лотереи Powerball, выигравший 731,1 миллион долларов, был продан в небольшом магазине «Кони маркет» в шахтерском городке Лонаконинг, штат Мэриленд, но неизвестно кому.

«Мы не знаем, корму он достался, — рассказывает Ричард Рэйвенскрофт, владелец магазинчика, торгующего пиццами и прочей едой, — но очень рады за этого человека».

Хозяин торговой точки тоже не останется в накладе. «Кони маркет» получит 100 тыс. долларов за то, что именно там и был продан выигрышный билет. Понять радость Ричарда нетрудно. Во-первых, расположенный в северо-западном углу Мэриленда Лонаконинг сильно пострадал от коронавирусной пандемии (в нем наивысшее количество заражений Covid 19 в пересчете на душу населения), а во-вторых, лучшие дни городка остались давно в прошлом. Шахты закрыты, большая часть 1200 жителей Лонаконинга сидит без работы. Причем, почти каждый четвертый лонаконингец живет ниже порога бедности.

Это, кстати, первый джекпот в Powerball после 16 сентября 2020 года. Джекпот (в этот раз номер «22», остальные выигрышные числа: 40,53,60,68 и 69) не выпадал 35 розыгрышей кряду. Вероятность такого выигрыша крайне низкая - 1 к 292,2 миллионам.

Лотерейная компания не сообщает имя счастливчика, потому что победители лотерей по законам штата имеют право сохранять анонимность. Они, кстати, могут не торопиться приходить и за выигрышем. Его можно получить или 30-ю равными частями в течение 29 лет, или забрать сразу, но только 546,8 миллионов долларов.

Нынешний джекпот оказался самым большим за почти два последних года. В марте 2019 г. выигрыш в Powerball составил 768 млн долларов.

Несмотря на астрономическую сумму выигрыша, Powerball по этому показателю не на первом месте. В пятницу будет разыгран джекпот в лотерее Mega Millions. Сумма выигрыша составит… 970 миллионов долларов! Это будет второй по размерам выигрыш в истории лотерей. Рекордный джекпот, кстати, тоже в Powerball, выпал в 2016 году. Правда, тогда победителей лотереи было трое.

Считается, что счастливчикам, сорвавшим такие крупные джекпоты, затем изменяет удача. Немало таких победителей, столкнувшись с астрономическими деньгами, спивались или становились наркоманами и со временем оставались без цента в кармане.

Авторитетное исследование в 1978 году заявило о существовании лотерейного проклятия: победители лотерей счастливы менее своих соседей и не испытывают особого оптимизма относительно будущего. Правда, большинство исследователей с такой точкой зрения не согласны. Проведено множество исследований, утверждающих, что никакого проклятия нет.