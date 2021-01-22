Курс доллара: рубль будет находиться под давлением

В четверг российский рубль подешевел в обеих парах в ожидании стимулов с внешних площадок, а также на фоне негативного внешнеполитического фона, связанного с возможным введением новых антироссийских санкций со стороны Евросоюза и США.

Начав вчерашние торги с 73,27 за доллар и 88,90 за евро, к вечеру рубль отступил, завершив основную сессии на Мосбирже в нисходящем тренде. По данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,78 руб., прибавив за последние 24 часа 25,75 коп. В это же время евро торговался по 89,66 руб., подорожав сразу на 70 коп.

Михаил Зельцер из БКС Экспресс отметил, что в четверг нефтяные котировки замедлили подъём. Так, «чёрное золото» марки Brent отступило вниз от уровня 56,00 долл. за бочку. Также на курс нацвалюты давят внешнеполитические факторы, на фоне которых инвесторы отказываются от рисковых активов в пользу защитных.

«Несмотря на это, рубль уже на следующей неделе может вернуться к росту. Сегодня же он будет торговаться в тех же пределах, что и накануне», – предположил эксперт.

Артём Тузов из ИК «Универ Капитал» считает, что курсовая динамика, которая наблюдалась накануне, была напрямую связана с надеждами инвесторов на масштабные меры стимулирования американской экономики после вступления в должность нового главы Белого дома Джо Байдена.

«Мировые рынки растут, доллар прибавляет к евро и другим валютам. Существенную поддержку рублю оказывает налоговый период в РФ, когда традиционно высок спрос на рублевую ликвидность среди коммерческих организаций», – пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что фактором давления для нашей валюты остаётся вероятность более серьёзных антироссийских санкций со стороны новых властей США.

«Анализируя все позитивные и негативные факторы, мы приходим к выводу, что в краткосрочной перспективе пара доллар-рубль будет находиться в коридоре 73,00-74,00, а пара евро-рубль - в диапазоне 88,50-90,50», – прогнозирует Тузов.

Дмитрий Полин из Profinance.ru отметил, что в отличие от мировых рынков, которые позитивно отреагировали на приход Джона Байдена в Белый дом, рубль воспринял это очень насторожено. Кроме того, на курсовую динамику влияет санкционная риторика, которая усилилась из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Напомним, вчера Европарламент принял резолюцию с требованием к ЕС остановить строительство «Северного потока – 2» и ввести персональные санкции из-за ареста блогера.

ЕП резко осудил арест оппозиционера, призвав освободить его «немедленно и безо всяких дополнительных условий». За резолюцию проголосовал 581 евродепутат, против – 50, а 44 парламентария воздержались.

Помимо замораживания строительства газопровода, депутаты также призывают ввести санкции против физических и юридических лиц, в том числе «российских олигархов», «членов ближайшего окружения Путина» и «пропагандистов СМИ», которые имели отношение к задержанию и аресту Навального или несут ответственность за нападения на оппозиционеров. Их активы могут быть заморожены.

На этом фоне, как подчеркнул Полин, глобальные инвесторы поддались эмоциям и стали активно избавляться от российских активов, опасаясь не только очередных антироссийских ограничительных мер, но и антиправительственных протестов.

«И если у инвесторов на уме сейчас в основном санкции, то власть в четверг устами президента РФ Владимира Путина говорила о необходимости контроля за ценами на продукты питания, пузыре на рынке недвижимости и восстановлении занятости до доковидного уровня к концу 2021 года», – подчеркнул он.

При этом эксперт Profinance.ru считает, что валютный рынок больше слышит то, что говорят в Европе, и боится несанкционированных акций в поддержку оппозиционера.

«Тем более, что наши власти уже начали проводить параллели с ситуацией в Белоруссии», – резюмировал он, предположив, что рубль, как минимум до конца этой рабочей недели будет находиться под давлением этих негативных факторов.

С ним согласен Александр Осин из ИК «Фридом финанс», который отметил, что спрос на защитные активы усиливается, а на риск, напротив, снижается. Поэтому сегодня, а также в начале следующей недели, по его мнению, стоит ожидать негативную динамику курса рубля

Дмитрий Полевой из компании «Локо инвест» отметил, что история с задержанием Навального и его последним расследованием активно обсуждается в медиа-сфере. На этом фоне усиливается санкционная риторика, в том числе внутри ЕС. Звучат призывы и к новым санкциям и приостановке «Северного потока – 2»

Сам по себе этот факт серьёзной угрозы для рубля не несёт, так как солидные финансовые средства уже потрачены на строительство газопровода. Будущие же поступления в прогнозах явно не учитывались. Однако тренд на ограничение экономического сотрудничества с РФ может негативно сказаться на среднесрочных и долгосрочных перспективах курса национальной валюты. Пока же наш прогноз на ближайшие сессии остаётся прежним – мы ждём рубль возле 73,00 в паре с долларом», – предположил Полевой.