Меркель не сдает позиции по «Северному потоку — 2»

Если в самой Америке всех волнует, с чего новый президент начнет свою работу внутри страны, то за ее границами больше вопросов вызывает внешняя политика новой администрации.

Об этом, например, говорила в четверг федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она надеется передать осенью своему сменщику нормальные отношения с «большим братом» из-за океана, которые существенно ухудшились при Дональде Трампе, но при этом не намерена отказываться от главных направлений своей политики.

«Нам нужно также обсудить, какие экономические отношения в газовом секторе возможны с Россией, а какие — нет, — сказала канцлер на пресс-конференции в Берлине, посвященной предстоящим переговорам с администрацией Джо Байдена, и ответила на конкретный вопрос о перспективах завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» в свете последних событий, включая, естественно, арест Алексея Навального: — Моя принципиальная позиция по «Северному потоку — 2» не изменилась».

В последние дни пребывания у власти президент Трамп еще больше усилил давление на Германию с целью не дать достроить 1230-километровый газопровод по дну Балтийского моря, по которому российский газ должен пойти прямиком в Германию, минуя Украину и другие транзитные страны. Трамповский госдеп, которым руководил Майк Помпео, уведомил компании и правительство ФРГ во вторник о рисках, которым они подвергают себя, участвуя в проекте.

«Северный поток — 2» — одна из многих сложных проблем, которыми президенту Байдену придется заниматься в первые дни и недели своего четырехлетнего президентского срока, считает Bloomberg. Энтони Блинкен, которого Байден хочет поставить во главе внешнеполитического ведомства, «полон решимости сделать все возможное для того, чтобы помешать окончанию строительства газопровода». Он заявил об этом в Конгрессе на слушаниях по утверждению своей кандидатуры на посту министра иностранных дел США.

Будущий глава Госдепа также добавил, что Байден «должен использовать все имеющиеся в его распоряжении средства убеждения, чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не достраивать его («Северный поток — 2»).

«Северный поток — 2» — один из немногих вопросов, по которым у новой администрации нет разногласий с предшественниками. Едва ли у кого-то есть сомнения относительно того, что Блинкен будет мешать завершению проекта с не меньшим рвением, чем Помпео.

Газопровод также — одно из главных препятствий на пути нормализации отношений между Вашингтоном и Берлином. Судя по первой реакции Берлина на новые угрозы из Вашингтона, в немецкой столице позиция по «Северному потоку — 2» тоже не изменилась. Ангела Меркель стремился к нормализации отношений с США, но считает санкции по газопроводу неприемлемыми и напоминает, что у Вашингтона у самого имеются связи с Россией в области энергетики.

«Эти экстратерриториальные санкции (в отношении российского корабля, который должен укладывать последние километры газопровода), — подчеркнула Ангела Меркель, — не соответствуют моей позиции».

«Между США и Россией существуют связи в нефтяном секторе,— заявила она.— Нужно сесть за стол переговоров и обсудить, станем ли мы продолжать отношения с Россией в газовом секторе и какая степень зависимости в этой сфере приемлема».

Пока Меркель остается у власти, она будет продолжать бороться за «Северный поток — 2», рассказал «Эксперту Online» оветник «Газпрома» по европейским вопросам, зампредседателя Совета российской экономики в Германии, научный директор Германо-российского форума, член Валдайского клуба и обладатель высших госнаград ФРГ и РФ Александр Рар, но России нужно поторопиться, чтобы закончить его строительство до выборов в Бундестаг.

Напомним, трудности с завершением проекта резко усилились в конце 2019 года, когда США объявили о введении пакета особенно жестких санкций против проекта, когда оставалось проложить последние 60 километров труб. Благодаря титаническим усилия Вашингтона, которые, несомненно, заслуживают лучшего применения, последние 5% газопровода до сих пор не проложены. США, в прошлом году еще больше ужесточившие санкции, объясняют свою зацикленность тем, что газопровод даст Москве слишком большую власть над поставками газа в Европу и угрожает безопасности континента.

Немецкое правительство во главе с Меркель, однако, с самого начала утверждало, что это коммерческий проект. Между тем, Берлину приходится противостоять в этом вопросе не только Вашингтону, но и Брюсселю. В четверг Европарламент потребовал решительных действий в связи с арестом Навального и призвал европейские страны пересмотреть сотрудничество с Россией по всем вопросам, включая строительство «Северного потока — 2».