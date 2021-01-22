Место, где бизнес встречает решения

В быстроразвивающемся мире ключевой показатель конкурентоспособности любого предприятия – возможность оперативно подстраиваться под потребности рынка, что зачастую требует внедрения различных технологий. Поиск тех самых технологий представляет собой отдельно стоящую проблему выбора, апробации и внедрения. Любому руководителю предприятия понятно, что это представляет для фирмы дополнительные издержки. Ведь сейчас на рынке присутствует огромное количество различных компаний, предлагающих схожие программные или технические продукты, но понять их качество практически невозможно, кроме как в процессе использования.

Именно эту проблему решили Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы и Агентство промышленного развития столицы (АПР), совместными усилиями запустившие осенью прошлого года «Банк технологий», доступный предпринимателям на безвозмездной основе.

«Запрос на создание подобного сервиса был сформирован промышленниками Москвы и он стал популярен сразу после запуска – за три месяца работы количество посещений страницы превысило 4,5 тысячи. Сегодня «Банк технологий » содержит более 40 технологических решений и продолжает постоянно пополняться», - сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Банк технологий» открыл московской промышленности доступ к проверенным разработкам, за счет которых производственные предприятия буквально в один клик могут получить готовые решения для оптимизации различных технологических и управленческих задач в своей работе. Тем самым закрываются основные потребности поставщиков подобных услуг и их потенциальных клиентов.

Бесплатный помощник

Ресурс - это реестр самых новых и перспективных технологических разработок, среди которых – различное промышленное оборудование, вспомогательные устройства и соответствующее программное обеспечение. Всего на данный момент в нем участвуют 27 столичных компаний-разработчиков.

Сами разработчики подают заявки на включение их продуктов в реестр, после чего те тщательно тестируются на предмет технологической проработанности и научной обоснованности, а также возможности применения всего этого на практике. Проще говоря, в реестр попадает только то, что действительно работает и может быть востребовано различными предприятиями.

«В «Банке технологий» можно найти необходимое оборудование или программные решения, воспользовавшись поиском по заданным параметрам. Выбирать можно по одному полезному эффекту, например, «Автоматизации производства», или по нескольким – «Повышение надежности», «Повышение энергоэффективности» и «Ускорение производственного процесса» одновременно», – рассказывает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

А если подходящее решение сразу найти не получится, в «Банке технологий» есть раздел для заявок на подбор технологий. Такие заявки обрабатываются специалистами АПР, которые в итоге подбирают пул решений согласно требованиям предприятия.

Создать цепочку данных

В качестве одного из примеров IT-продукции для бизнеса, присутствующих в «Банке технологий» можно привести разработку дочерней компании Лаборатории Касперского «АПРОТЕХ». В беседе с «Экспертом» директор по развитию и продажам компании Максим Карпухин рассказал, что основная задача, которую решают разработки компании, – обеспечить доверенную связь данных между операционными и информационными технологиями.

Устройства операционных технологий генерируют данные промышленного контура (станки, роботы, датчики, турбины и так далее), которые необходимо связать с локальными и облачными информационными системами, использующими эти данные для анализа, обработки и связи с предприятием.

«Однако, чтобы эти миры понимали друг друга, необходимо данные подготавливать, переводить или, другими словами, конвертировать. Наше решение – промышленный шлюз данных на базе операционной системы KasperskyOS. Мы можем не только быстро и эффективно связывать эти два мира, но также делать это максимально безопасно с помощью нового подхода, называемого кибериммунитетом», – объясняет Максим Карпухин.

Такие технологии, особенно с применением «облачных» разработок, в наши дни действительно востребованы различными предприятиями, поскольку дают им возможность создавать новые бизнес-модели и оптимизировать уже существующие процессы за меньшие деньги и в более быстрое время. Тем не менее, расширение возможностей и видов цифровых решений для бизнеса приводят и к эскалации рисков в виде киберугроз, которых со временем становится все больше и больше. Поэтому в «АПРОТЕХе» уделяют этому особое внимание – компания уже доказала, что предоставляет бизнесу действительно безопасные решения.

Массовая роботизация

Помимо IT-продуктов в «Банке технологий» присутствуют и различные решения по роботизации предприятий. Например, одним из участников проекта является Aripix Robotics, разрабатывающая, производящая и внедряющая промышленных роботов, позволяющих максимально исключить риски, связанные с человеческим фактором, и нарастить производительность промышленных предприятий, заводов и фабрик.

«Сейчас все понимают, что роботизация перестает быть роскошью, которая использовалась раньше только в автомобилестроении, а становится необходимым условием эффективной работы и конкурентоспособности практически любого завода, – рассказал «Эксперту» основатель и руководитель компании Андрей Спиридонов. – Это и производство еды, стройматериалов, всех видов пластиковых изделий, машиностроение и фарма. Кроме того, роботы очень эффективны в перспективе при сортировке мусора, логистике, например, сортировка писем на почте, работа на складах».

Для того, чтобы робот соответствовал различным требованиям предприятий, компания изменила стандартную схему робота, по сути превратив его в модульную конструкцию, у которого каждая из осей может работать отдельно. При этом возможности робота в целом соответствуют человеческим – грузоподъемность до 30 кг и радиус действия в пределах 1,5 м.

При этом Андрей Спиридонов утверждает, что если заменить таким роботом рабочего, его стоимость окупается за год исходя из средней зарплаты – даже если в этом расчете не учитывать способность робота выполнять обязанности в три или даже четыре смены.

Сами роботы могут использоваться на предприятиях даже без найма узкоспециализированного персонала. Для этого в него интегрировали множество опций, в том числе – машинное зрение, программное обеспечение с искусственным интеллектом, удаленные настройка, мониторинг и управление.

Оптимизация управления

Компания РROF-IT GROUP в «Банке технологий» представляет решения для управления производственными процессами, бизнес-процессами и закупками. Технологии позволяют гибко планировать загрузку мощностей и снижать затраты на каждом этапе производства. Автоматизация закупок сокращает цикл поиска и выбора поставщика, оптимизирует издержки, снижает себестоимость продукции и повышают рентабельность.

«Банк технологий» - это хорошая возможность рассказать целевой аудитории о преимуществах комплексного подхода к цифровизации, представить собственные продукты, поделиться экспертизой и опытом реализации проектов цифровизации и автоматизации в крупных производственных компаниях», – говорит генеральный директор PROF-IT GROUP Евгений Сударкин.

Обо всех этих и других решениях «Банка технологий» московские промышленники могут узнать не только на сайте АПР, но и на регулярных встречах, которые Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы и Агентство промышленного развития города организуют для предприятий столицы и поставщиков современных технологий. Посетив встречи, можно увидеть презентации различных инновационных решений непосредственно от их разработчиков, а также пообщаться с ними, задать интересующие вопросы. Первая такая встреча прошла в декабре 2020 года, следующая состоится в первой половине 2021 года.