Нефть дешевеет на опасениях ухудшения ситуации с COVID

Цены на нефть утром 22 января снижаются примерно на 1% из-за опасений ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, что может оказать давление на спрос, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в марте потеряла 0,86% - до $55,62 за баррель, мартовские фьючерсы на WTI теряют в цене 1,05%, до $52,57 за баррель.

Участники рынка продолжают отслеживать ситуацию с коронавирусом в мире, которая продолжает оставаться тяжелой, несмотря на начало вакцинирования по всему миру. Так в Китае опасаются нового всплеска инфекции из-за приближающегося празднование Нового года по лунному календарю, что, по мнению вирусологов, может повлечь за собой серьезное увеличение количества заболевших.

«Количество случаев COVID в Китае является наиболее серьезной проблемой спроса для трейдеров», - рассказал главный рыночный стратег Axi Стивен Иннес.

Он отметил и отрицательное влияние новых ограничений, которые ударили по авиаперевозкам. Общее количество рейсов в мире снизилось на прошлой неделе на 25%, подсчитали эксперты ANZ Research.

Рынок находится в ожидании официальных данных по запасам нефти от Минэнерго США. Отчет должен выйти 22 января и аналитики прогнозируют заявление ведомства о снижении запасов на 1,167 миллиона баррелей.

