Операторы связи просят государство возмещать им слежку за больными COVID

Операторы мобильной связи обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой выплатить средства для возобновления передачи ведомству данных о передвижении граждан, болеющих коронавирусом, а также контактировавших с ними, пишет РБК, ссылаясь на письмо руководителя рабочей группы «Информационная инфраструктура» Анны Серебряниковой Максуту Шадаеву. Подлинность документа уже подтвердили два участника рабочей группы.

В документе в частности говорится, что министерство в ноябре прошлого года выпустило рекомендации для операторов сетей с 5 декабря возобновить передачу данных о местонахождении зараженных COVID. В первую очередь, систему планируется перезапустить в регионах, где с 3 декабря по настоящее время число случаев заражения выросло в 1,4-1,6 раза, а именно в Бурятии, Оренбургской области, Приморском, Забайкальском и Красноярском краях.

В свою очередь операторы заявляют, что возобновление слежки за ковид-больными повлечет за собой дополнительные издержки компании.

«По нашему мнению, оказание операторами связи услуг по обработке и передаче данных в систему мониторинга должно осуществляться на возмездной основе в рамках договорных отношений», - заявила Серебряникова. Размер суммы, которую операторы рассчитывают получить от министерства, не указывается. Источники издания пояснили, что ранее операторы не получали плату за передачу данных.

