Роспотребнадзор: перенесшие коронавирус могут привиться осенью

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что перенесшие коронавирус могут не прививаться от COVID-19 минимум до осени, сообщает «РИА Новости».

Информагенство напоминает, что ранее вице-премьер Татьяна Голикова также отмечала, что переболевшим COVID-19 не стоит торопиться с прививкой. Сославшись на научные исследования, она напомнила, что хотя после выздоровления уровень антител в организме постепенно снижается, это не означает полную потерю клеточного иммунитета или клеточной памяти. А повторное заражение, по словам Голиковой, встречается достаточно редко.

2 января московская мэрия заявила, что перенесшие COVID-19 жители города не лишаются права на вакцинацию от коронавируса.

«Запрета на вакцинацию от коронавируса для переболевших нет. Житель может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель. Также необходимо иметь полис ОМС и подходить под одну из категорий, для которых на данный момент открыта вакцинация», – говорится на сайте столичной мэрии.