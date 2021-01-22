Посольство США опубликовало места, время и маршруты митингов в России 23 января

Посольство США в России опубликовало список с местами и временем проведения несогласованных акций в российских городах 23 января, сообщает «РИА Новости». При этом посольство посоветовало своим гражданам держаться подальше от этих мест.

«По данным СМИ, в субботу, 23 января, по всей России планируется проведение демонстраций в поддержку одного из оппозиционных активистов. Эти демонстрации, вероятно, будут несанкционированными. Учитывая вероятное значительное присутствие полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в другие районы городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и любых связанных с ними мероприятий», – говорится на сайте дипмиссии.

При этом посольство США предупреждает, что «не всегда может знать заранее точное время и место этих событий».

В МИД России заявили, что публикация американского посольства о местах и времени проведения несанкционированных акций будует рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела страны.

«Посольство США вновь подробно «информирует» на своём сайте, где и когда намечаются массовые несанкционированные мероприятия. Столь исчерпывающие данные выходят за рамки «заботы» о собственных гражданах в России. Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами». Любые попытки подобного «освещения» несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию», – сказано в телеграм-канале российского МИДа.