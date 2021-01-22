Путин потребовал от кабмина устоять

На устойчивую траекторию

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. Как говорится в сообщении Кремля, основной темой заседания стали шаги, благодаря которым российская экономика должна «не просто вернуть ключевые макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития».

Первым важным пунктом, по мнению главы государства, является стабилизация цен – инфляция, по его словам, «немного ускорилась» и превысила целевой ориентир Банка России, составив 4,9%. «По отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно — на 6,7%. И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов», — заявил Путин. Он пообещал правительству вернуться к теме стабилизации цен на продукты и обсудить ее с учетом итогов января.

Особое место тут, по словам президента, занимает ситуация в секторе недвижимости. Он напомнил, что власти, благодаря льготной ипотеке, создали дополнительные возможности для наших граждан приобрести новое жилье. «Вместе с тем в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир», — констатировал он.



Еще одним поводом для беспокойства властей Владимир Путин назвал безработицу. Хотя она в последние месяцы несколько снизилась – до 6,3% в октябре, а в ноябре – уже 6,1%, однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году. «К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда», – указал президент.

«В целом подчеркну: важно не просто вернуть ключевые макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития. Причём это касается не только национальной экономики, но и социальной сферы, демографии, о чём мы должны ещё поговорить отдельно, экологии и других важнейших направлений, которые закреплены в указе о долгосрочных национальных целях», – заключил Владимир Путин.

Административно-некомандная система

У власти есть глубокое понимание того факта, что административные методы воздействия на экономику хотя и обоснованы, но не могут служить фундаментальной основой качественного развития, комментирует итоги совещания преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. По его словам, во многом именно умелое сочетание государственного регулирования и имеющихся в наличии рыночных механизмов позволило нашему государству избежать той глубины падения, которую пережили многие развитые страны.

Переход к стадии устойчивого экономического роста возможен только на основе закрепления успешных практик комбинирования регуляторных и рыночных инструментов стимулирования развития. Образцом гибкости в период кризиса, спровоцированного эпидемией коронавируса, может служить денежно-кредитная политика, последовательно проводимая ЦБ в течение всего 2020 года, говорит эксперт. Низкие ставки и переключение инвестиционной активности населения в сферу недвижимости (посредством программы льготной ипотеки) позволили не только поддержать потребительский рынок, но и вывести из состояния ступора строительную отрасль.

Конечно, признает Анатолий Гожий, размер инфляции превысил прогнозируемый уровень, но причины этого лежат не в сфере денежно-кредитного регулирования, а в тех основах, на которых строится российская экономическая система. Низкий уровень конкуренции привел к тому, что рост мировых цен на продовольствие вызвал раскручивание инфляционной спирали по ряду жизненно значимых товаров в нашей стране.

Административные меры по ценовому регулированию даже в краткосрочной перспективе оказывают весьма ограниченное положительное влияние, прежде всего ввиду «эффекта запаздывания». Ценовые ограничения вводятся постфактум после того, как ценники в магазинах уже неоднократно поменялись. В среднесрочной же перспективе всегда существует риск сокращения производства из-за снижения его рентабельности, с последующим дефицитом соответствующего товара.

Повышение экспортных пошлин, несомненно, более эффективная мера по сдерживанию продуктовой инфляции, полагает аналитик. Однако при значительном уменьшении экспортных возможностей существует угроза потери нашими производителями своих позиций на мировых рынках. Основой преодоления ценового дисбаланса является наращивание предложения, что отмечалось на том же совещании по экономическим вопросам при рассмотрении проблемы роста цен на жилье.

Развитие здоровой конкурентной среды и стимулирование экономического развития предполагает гибкое государственное и, прежде всего, налоговое регулирование. Ужесточение налоговой нагрузки с начала текущего года является фактором сдерживания экономического роста. Экономический рост, уверен Анатолий Гожий, возможен только на основе комплексного решения всех социально-экономических проблем стоящих перед нашим обществом, что в свою очередь требует синхронизации работы всех субъектов экономической деятельности.

Цена роста

Но будут ли способствовать поручения правительству выходу из кризиса, вряд ли можно оценить, полагает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Ведь пока предложено только обсудить и подготовить комплекс мер для этого. Поставлены, а вернее повторены ранее указанные задачи, но пути решения их должен разработать кабинет министров.

ВВП России в третьем квартале 2020 году снизился на 3,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года, по данным Росстата. Это меньше, чем в ведущих европейских странах. Например, снижение в еврозоне в целом составило 4,3%, в Германии – 4%, во Франции – 3,9%, в Великобритании – 9,6%, в Италии – 5%, в Испании – 8,7%, в Австрии – 4%. в Бельгии – 4,5%. В то же время во многих странах Европы снижение было меньше, чем в России. Швеция -2,5%, Польша – 1,5%, Норвегия – 0,2%, Финляндия – 2,7%.

Такая динамика связана со многими обстоятельствами, объясняет эксперт. Степень распространения коронавируса в стране, жёсткости и длительности карантинных мер по ограничению деловой активности. Кроме того, предыдущие темпы роста ВВП и его объём в России невелики. И соответственно, с «малой высоты» и падение меньше. Помимо этого, играет свою роль структура экономики. От пандемии прежде всего страдает сфера услуг, которая наиболее близко соприкасается с потребителями-людьми. Чем более она развита и чем больший удельный вес имеет в экономике, тем серьёзнее последствия для ВВП от остановки сферы услуг из-за карантина. В западных странах доля данной сферы гораздо выше, чем в России.

У нас основная часть ВВП создаётся в производственных отраслях, а услуги занимают второстепенное место. Поэтому закрытие гостиниц, ресторанов, торговых, досугово-зрелищных, спортивных, бытовых и иных объектов нанесло экономике в целом меньший ущерб, чем во многих других странах.

Что касается инфляции, то, говорит аналитик, ее ускорение в 2020 году связано с повышением цен импорта из-за роста курса валют к рублю, с уменьшением экспортной выручки, снижением ключевой ставки ЦБ, фактическим увеличением им эмиссии денег для поддержки банков и бюджета и пр.

С позиций продовольственной инфляции подходы к административным ограничениям цен, принятые в конце 2020 года, могут дать временный эффект, считает Марк Гойхман. Так, по данным Росстата , цены на сахар-песок снизились на 0,7%, а на масло подсолнечное поднялись лишь на 0,1% с 1 по 11 января 2021 г. Но, как многократно обсуждалось, такие меры не решают проблему подорожания, а способствуют снижению производства и поставок в случае отсутствия их окупаемости. Так, потребители стали жаловаться на перебои с предложением сахара и масла, попавших под «заморозку» цен.

Задача в том, чтобы за время экстренно действующих предельных цен сформировать рыночные механизмы и меры воздействия. Это могли быть, например, не только внешнеторговые квоты и пошлины, но и увеличение поставок в розницу из Госрезерва, антимонопольные меры против навязывания условий торговых сетей, госсубсидии и налоговые льготы производителям и пр.

В целом, заключает аналитик, ситуация пока не позволяет предполагать выход в текущем году на докризисные показатели 2019 года. ВВП в 2021 году может подняться от «дна» 2020 года на 2,8-3,2%.