Москва предложила отменить ресторанный НДС

Смелая идея

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщил, что правительство столицы выступило с инициативой о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса. Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление чиновника, Минэкономразвития уже поддержало это предложение.

«Мы регулярно встречаемся с представителями бизнеса в рамках Стратегического совета, предлагая предприятиям различные меры поддержки, в том числе, регуляторного характера. Так, мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период», — отметил Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что ресторанный бизнес является одним из наиболее пострадавших из-за пандемии. «На протяжении длительного времени в сфере общепита снижены обороты - мы наблюдаем периодический рост посещаемости или заказов навынос, затем снижение. Совершенно очевидно, что 2020 и 2021 нельзя будет назвать успешными для этой отрасли», — добавил чиновник.

50 на 50

Как напоминает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, в общепите только в Москве на центральных улицах в 2020 году закрылось 455 операторов, что более чем на 35% больше, чем в 2019 году. А в масштабах России порядка 40% заведений сменили собственников, среднее снижение выручки по сектору составило около 25% за прошедший год.

Снижение размера НДС или его отмена серьезно поможет предприятиям, которые работают на основной системе налогообложения и уплачивают НДС в размере 20%, полагает эксперт. В основном это крупные сети, большие компании, имеющие десятки заведений. Для них меры по снижению НДС станут ощутимой поддержкой, так как на фоне снижения прибыли сократится и часть расходов.

В то же время, обращает внимание Павел Сигал, большинство небольших кафе, ресторанов и баров в стране работают по упрощенной системе налогообложения (УСН) или по патентной системе, где ставки налогов значительно ниже, а НДС не уплачивается. Таким образом, можно сказать, что инициатива по снижению НДС для сферы общественного питания коснется примерно половины заведений в стране. Что, конечно, позволит сфере общепита пережить период экономических сложностей с наименьшими потерями и быстрее восстановиться.

Тогда уж — не только для ресторанов

Но хотя инициатива полезная, она вряд ли будет воспринята серьезно на уровне правительства, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. НДС — это федеральный налог, и он формирует бюджет страны на будущий год. Соответственно, для того чтобы освободить или снизить процент для московских ресторанных предпринимателей этого налога, придется ущемить в правах всех остальных представителей этой индустрии из других регионов.

«В этом свете получается крайне спорная инициатива для властей, ведь на кону большие объемы собираемых средств, поэтому, скорее всего, все останется на уровне разговоров, — считает эксперт. В случае если правительство прислушается к московским властям, этот шаг может спровоцировать цепочку новых обращений уже от рестораторов других крупных региональных центров, где очевидно, ситуация может быть даже хуже, чем в Москве».

Если рассуждать о таких послаблениях, добавляет он, то в таком случае стоит рассмотреть их и в отношении таких отраслей, как фитнес-индустрия или кинотеатры и центры досуга и развлечений, которые также серьезно пострадали от борьбы с коронавирусом. Между тем, признает Бишенов, сама по себе идея в самом деле стала бы спасением для большинства собственников этого бизнеса. «Но думаю если какие-то меры и будут приниматься, то это временное снижение размера НДС до 10%», — предполагает он.