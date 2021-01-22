Рубль пошел вниз

Конец недели для рубля опять получился неблагоприятным. С позиций 74,06 рубля против доллара и 90,2 рубля против евро к пяти часам по Москве, рубль сполз до отметок 74,87 и 81,08 рубля против американской и европейской валют соответственно.

Сам доллар при этом тоже пошел вниз. Индекс DXY за то же время м 90,41 пункта снизился к 90,07 пункта. «Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль продолжил активно сдавать позиции, реагируя на ухудшение ситуации на мировых рынках, которые незадолго до старта российской сессии пытались отыграть просадку начала дня. В результате рубль обновил двухнедельный минимум к бивалютной корзине. Каких-либо очевидных драйверов, способных вызвать столь ощутимое снижение биржевых активов, не наблюдается. Вероятно, после достижения фондовыми рынками на этой неделе многолетних и исторических вершин многие инвесторы приступили к фиксации прибыли», – комментирует динамику аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Учитывая сложившуюся ситуацию, можно ожидать движения рубля на краткосрочном горизонте в диапазоне 74-75,3 против доллара и 90-91,5 против евро