СК возбудил дело из-за призывов к несовершеннолетним выйти на акцию протеста 23 января

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста, которые запланированы на 23 января в поддержку арестованного политика Алексея Навального. «По результатам проверки размещённых в средствах массовой информации многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей)», – говорится на сайте ведомства.

Данная статья предусматривает наказание штрафом в размере до ста тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет.

СК объясняет, что на территории Москвы и других субъектов Российской Федерации действуют ограничения в условиях распространения коронавирусной инфекции в связи с чем органами власти отказано в проведении 23 января 2021 года митингов, поскольку это «создает для них реальную угрозу заболевания». «Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях «TikTok», «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Instagram», на сервисе «YouTube», в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января. В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности», – говорится в заявлении СК.