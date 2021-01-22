Собянин призвал москвичей воздержаться от участия в несанкционированных акциях

Столичный градоначальник Сергей Собянин призвал москвичей и гостей российской столицы воздержаться от участия в несанкционированной акции, которую 23 января планируют провести представители несистемной оппозиции.

По словам градоначальника, сотрудники правоохранительные органы обеспечат соблюдение закона в Москве, передаёт РИА Новости.

Мэр Москвы также заявил, что считает незаконным проведение данного мероприятия.

«На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю её проведение недопустимым», – резюмировал Собянин.

