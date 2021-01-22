В Минздраве ФРГ назвали основное условие регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС

Представитель Минздрава Германии назвал основное условие регистрации российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V» на территории Евросоюза.

По его словам, предоставление результатов третьей фазы испытаний вакцины – обязательное условием для регистрации вакцины «Спутник V» в EMA (Европейском агентстве по лекарственным средствам), передаёт РИА Новости.

«Я не хочу спекулировать о том, есть ли у этой вакцины шансы при регистрации. Но как известно, имеются чёткие, прописанные критерии, чтобы провести оценку при регистрации, и условием для этого является завершённая третья стадия испытаний», – подчеркнул представитель немецкого Минздрава ФРГ.

При этом он признался, что «пока не видел запроса о регистрации российской вакцины в EMA».

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по российской вакцине «Спутник V». При этом она подчеркнула, что для этого необходима регистрация европейским регулятором.

Глава немецкого правительства также заявила, что предложила России поддержку немецкого регулятора в одобрении вакцины «Спутник V» в ЕМА.

