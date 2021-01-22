В России за сутки выявлено 21,5 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 21 513 случаев, передает оперштаб. Показатель находится ниже 22 000 уже четвертый день подряд. В общей сложности в России за весь период эпидемии выявлено 3 677 352 случаев коронавирусной инфекции (+0,6%).

Умерли за сутки 580 пациентов с COVID, в общей сложности число безвозвратных потерь достигло 68 412. Успешно перебороли заболевание 3 081 536 россиян, из которых за последние сутки выписаны из российских больниц 27 318 человек. Таким образом, общее количество выписанных в России 22 января более чем на 5,8 тыс. превысило число новых случаев.

В третий раз на текущей неделе Санкт-Петербург выходит на первое место по числу заболевших среди регионов, - в городе 3 104 заболевших. В Москве, которая переместилась на второе место, - 3 037 новых случаев COVID-19 за сутки, 72 подтвержденных летальных исхода, 5 629 человек выздоровели. На третьем месте Московская область (+1 142). В пятерку антирейтинга вошли Нижегородская область (+491) и Ростовская область (+391). В десятке - Свердловская область (+385), Воронежская область (+384), Красноярский край (+326), Хабаровский край (+303) и Вологодская область (+300).

