В Совфеде прокомментировали готовность США продлить СНВ-3

Виктор Бондарев глава комитета по обороне и безопасности верхней палаты правительства РФ заявил, что Россия поддержит готовность США продлить СНВ-3, если это не будет сопровождаться неприемлемыми для неё дополнительными условиями.

По словам сенатора, наша страна выступает за мирный, конструктивный диалог, за сближение позиций по острым вопросам международной повестки, за принятие обоюдовыгодных решений по ним на основе компромисса.

Как напомнил Бондарев, именно Москва в прошлых переговорах инициировала сохранение СНВ-3, когда Вашингтон в лице прежнего президента выражал противоположное намерение.

«Тогда российский лидер Владимир Путин предлагал пролонгировать его на год, а затем подготовить более актуальную редакцию, так как со времени его заключения многое в мире изменилось, отметил парламентарий. В любом случае по этому вопросу надо договариваться», –резюмировал член Совфеда, добавив, что если решение Байдена продлить СНВ-3 искренне, то в России могут только порадоваться и поприветствовать этот шаг.

Ранее сообщалось, что администрация нового главы Белого дома Джо Байдена намерена продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Напомним, срок действия договора СНВ-3, подписанного в 2010 году, истекает 4 февраля текущего года. 20 января в МИД РФ выступили за продление СНВ-3 на 5 лет.