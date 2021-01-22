В Visa не видят перспектив для развития оплаты по QR-кодам

Платежная система Visa не считает перспективным дальнейшее развитие платежей по QR-кодам в России, пишет РБК, ссылаясь на главу Visa в России Михаила Бернера. Он уточнил, что компания не будет развивать подобные технологии, поскольку они не востребованы у бизнеса, банков и клиентов. Модель оплаты по QR-коду в российских магазинах Visa начала разрабатываться около двух лет назад, но с развитием мобильных платежей, QR-платежи потеряли свою актуальность.

«Настолько сильно начали развиваться мобильные платежи, что это не имеет большого смысла, то есть мы не увидели в этом большой перспективы», - добавил Бернер. По его мнению, в России ожидается дальнейшее развитие платежей смартфонами, страна уже обогнала многие государства по уровню использования платежей телефоном. Бернер пояснил, что платежи по QR-коду популярны в областях, где плохое качество интернета или высокая стоимость терминалов для приема карт или комбинация этих условий.

Ранее Бернер заявлял о возможности роста безналичных платежей в России до 90% в ближайшие три-четыре года. В настоящее время доля безналичных платежей достигла 70%.

